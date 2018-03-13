MLB》對釀酒人3.2局飆7K 克蕭春訓防禦率仍是零（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇塞揚王牌克蕭（Clayton Kershaw）近況絕佳，今對釀酒人完成春訓第4次先發，主投3.2局飆出7次三振，只被擊出2支安打，春訓至今9.2局投球保持0失分，賽後表示此役滑球投得相當好，有此表現使他深受鼓舞。

克蕭開賽投出保送，接著連飆2K再讓打者擊出內野飛球，三上三下結束首局，2局上1出局時被敲二壘打，2出局後發生暴投讓對方攻佔三壘，但克蕭適時三振化解危機，3局上續飆2K再度讓釀酒人三上三下，4局上連飆2K後又挨二壘打，投球數來到65球退場休息。

總計克蕭今天主投3.2局，面對14名打者送出7次三振，保送、暴投各一，被擊出2安皆為二壘安打但沒有失分，春訓至今4場先發累積9.2局投球保持0失分，防禦率仍是零。克蕭在2局下率先上場打擊，成為道奇本次春訓首位站上打擊區的投手，克蕭選到2好3壞，出棒擊成中外野飛球遭到接殺。

克蕭賽後表示，他在後面幾局逐漸掌握比較好的節奏，投球威力隨之提升：「滑球變得比較好、其實是好非常多呢！這對我來說非常重要、深受鼓舞，我又更往前進了一步。」總教練羅伯斯（Dave Roberts）也說克蕭今天投得非常好，形容此役的滑球是春訓至今最棒的。

道奇首局猛攻3分先馳得點，釀酒人韓將崔志萬在6局上擊出滿貫砲，幫助逆轉超前，道奇比賽後段頻頻追分，但最終仍以6：7不敵釀酒人。

克蕭春訓先發4場維持0失分。（USA TODAY Sports）