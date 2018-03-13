NBA》哈登拿28分率火箭大勝 馬刺跌出西部前八名

哈登（中）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭今天在主場迎戰聖安東尼奧馬刺，這場「德州內戰」中，「大鬍子」哈登（James Harden）只打三節就得28分，末節就在場邊休息，火箭終場以109：93輕鬆獲勝，與第二名的金州勇士拉開至2場勝差，而馬刺則掉出西部前八強。

火箭上半場靠哈登、保羅（Chris Paul）、卡培拉（Clint Capela）、亞里札（Trevor Ariza）四人聯手狂攻，三節打完就以88：67領先，比賽中一度領先到26分，最後就以16分之差輕取對手。

哈登全場拿下28分、6籃板、6助攻，保羅18分、9助攻，亞里札有15分、5籃板，卡培拉13分、9助攻，替補的G.格林（Gerald Green）則有14分。

馬刺方面，五名先發僅蓋伊（Rudy Gay）拿下超過兩位數的13分，先發五人只得到共24分；而板凳群合拿60分，其中D.懷特（Derrick White）、佛比斯（Bryn Forbes）各拿14分，T.帕克（Tony Parker）12分，貝坦斯（Davis Bertans）11分。

火箭目前戰績53勝14敗，獨居西部龍頭，更與勇士拉開到2場勝差；馬刺輸球後，戰績為37勝30敗，與丹佛金塊並列西部第九。



哈登（右）。（法新社）

保羅（右）。（法新社）