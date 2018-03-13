NBA》「魏少」奪生涯第99次大三元 助雷霆升至西部第四

魏斯布魯克拿下17分、11助攻、10籃板，生涯第99次達成大三元。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天在主場迎戰國王，「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）拿下17分、11助攻、10籃板，生涯第99次達成大三元，助雷霆以106：101獲勝，雷霆上升至西部第四，近期處於三連勝狀態。

三節打完雷霆以78：79落後，但末節雷霆先靠板凳群發揮，佛格森（Terrance Ferguson）、派特森（Patrick Patterson）、費爾頓（Raymond Felton）聯手打出10：6攻勢要回領先，之後魏斯布魯克回到場上後，助雷霆穩住戰局，並拿下勝利。

魏斯布魯克有著17分、11助攻、10籃板的表現，這是他本季第20次的大三元，生涯累積99次，差1次就能達成百次大三元的里程碑；安東尼（Carmelo Anthony）、P.喬治（Paul George）各拿21分，布魯爾（Corey Brewer）16分。

國王方面，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）19分，J.傑克森（Justin Jackson）、替補的坦波（Garrett Temple）各得15分，福克斯（De'Aaron Fox）11分、10助攻，藍道夫（Zach Randolph）10分。

雷霆此戰獲勝後，戰績來到40勝29敗，上升至西部第四，不過雷霆與西部第五、第六的鵜鶘、灰狼各只有半場勝差。

魏斯布魯克灌籃。（美聯社）



安東尼。（今日美國）

P.喬治（左）。（今日美國）