金牌教練痛批伙食差 國訓中心回應了！

世大運舉重教練林敬能。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕協助台灣舉重女將在郭婞淳世大運奪金的「金牌教練」林敬能，他今天在臉書上發文痛批國訓中心給教練和選手的待遇越來越差，連基本的伙食都相當差。國訓中心執行長林晉榮表示，餐點算是豐富，但要符合每個人的口味，「確實有難度」。

林敬能在臉書發文指出，「以餐廳最基本的三餐為例，早餐蛋的部分只有水煮蛋跟荷包蛋，蛋是非常營養又好吃的，為什麼只有這2種而已呢？難道廚師只有這點能耐嗎？中餐大致上還可以，但是晚餐可說是非常差，導致選手、教練，寧願吃碗麵或外食，也不願在中心吃。如此一來，往外跑又增加了其他風險，這又是另一個問題。」

林敬能表示，他曾多次反應都沒有回應，「執行長還說：吃是小事，感覺執行長到中心來不是為選手、教練服務，而只是關心中心的建設而已，殊不知選手、教練才是主體啊。」

根據《中央社》報導，林晉榮表示，國訓中心的餐點由專業廚師掌廚，一般來說都是提供3主菜、3配菜，每週菜色由營養師調配、更換，也有水果、飲品，餐點算豐富。他指出，餐點要做到符合每個人的口味，「確實有難度」，但會盡量做，並說國訓中心的餐點「雖然非十全十美，但也在水準之上」。