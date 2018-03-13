NBA》灰熊不敵公鹿苦吞18連敗 40多天未嚐勝利滋味

M.加索（中）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕面對近況欠佳的灰熊，公鹿米爾德頓（Khris Middleton）今天砍下全場最高的24分，詹寧斯（Brandon Jennings）重返老東家拿下16分，終場公鹿以121：103獲勝。灰熊吞下18連敗，從2月開始不曾嚐過勝利滋味。

公鹿全場投籃命中率高達58％，米爾德頓24分、6籃板、4助攻，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）20分、6籃板，詹寧斯重返公鹿首戰拿16分，布雷德索（Eric Bledsoe）14分，史尼爾（Tony Snell）12分，韓森（John Henson）11分，S.布朗（Sterling Brown）10分。

灰熊方面，當家球星M.加索（Marc Gasol）17分、7籃板，D.布魯克斯（Dillon Brooks）、J.馬丁（Jarell Martin）、替補的麥雷莫（Ben McLemore）各有16分，J.格林（JaMychal Green）11分，D.戴維斯（Deyonta Davis）10分。

灰熊從美國時間1月31日至今，18場比賽全輸球，目前戰績18勝49敗淪落至西部墊底。

米爾德頓（右）。（美聯社）

詹寧斯。（美聯社）