自由車》台三線成各隊「浪漫夢靨」 地主馮俊凱跑上百次仍失常

機械師林瑞隆為馮俊凱調整通訊裝備。（中華民國自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／台中報導〕環台賽今年加入全新路段浪漫台三線，成為各隊的「浪漫夢靨」，出身苗栗縣泰安鄉的地主馮俊凱近鄉情怯，過早發動攻擊導致後面體力不繼，最終僅拿下單站第90，台灣隊首位抵達終點的是「小黑」陳建良的第51，團隊總成績則維持在第16，反而是效力於RTS洲際車隊的小將陳建州，逆勢拿下第45，為我國選手最佳成績。

去年在台暴紅的哥倫比亞籍車手「印第安納瓊斯」艾德溫，今總算發揮實力，喚起車迷的印象，最終以3小時49分33秒獵下單站冠軍，並披上衝刺王綠衫，總成績第一黃衫也易主，最終落入奪得單站第三的美國聯合赫斯隊強納森手中。

以色列隊艾德溫（前）勇奪2018國際自由車環台賽第三站冠軍。（中華民國自由車協會提供）

第三站浪漫台3線站由新竹縣高鐵七路交叉路口出發，經關西、石頭山風景區、峨眉湖驛站、獅頭山風景區、南庄遊客中心、仙山風景區、公館陶色公路、汶水老街、壢西坪休閒農場、卓蘭大橋抵石岡旅客服務中心計156.30公里，其中仙山靈洞宮海爬高度近海爬600公尺，並沿途升降，讓選手吃足苦頭，本站過後，四色領騎衫也全部易主。

2018國際自由車環台賽，車手在轉彎上坡處奮力踩騎。（中華民國自由車協會提供）

台灣隊表現不如預期，陳建良單站排51名，吳之皓55名，王景徽57名，劉恩杰70名，盧紹軒73名，馮俊凱90名，離各獎項漸行漸遠，後兩站將全力拚單站前三，希望能扳回地主軍的顏面。

第四站南投縣站14日9時30分自南投縣政府前出發，終點設在日月潭向山活動中心，共166.56公里。沿途湖光山色，風景秀麗，坡度雖然不算很陡，但起起伏伏上上下下，加上距離比前三站還要長，是場速耐力大對決。

主集團經過三灣溪大橋。（中華民國自由車協會提供）

台灣隊馮俊凱（左）和日本新城幸是巴林美利達一級車隊隊友。（記者廖聿偉攝）