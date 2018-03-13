中職Live》鐘承佑三分砲 桃猿6：1領先兄弟

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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兄弟
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1
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0
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0
|
0
|
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1
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4
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1
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桃猿
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1
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0
|
5
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|
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6
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7
|
0
第四局
4上，張志豪三振、詹子賢飛球接殺，陳子豪刺殺，上演三上三下。
4下，
第三局
3上，王勝偉一壘安打、王威晨四壞球保送上壘，隨即吳東融再敲安，不過王勝偉在跑回本壘時遭到刺殺，形成一出局。
第三棒周思齊敲出二壘反彈球封殺跑者，形成兩出局，三壘有人；一壘跑者在盜壘時失敗，結束半局。
3下，藍寅倫三振、郭嚴文刺殺，王柏融觸身球保送，僅接著艾迪頓暴投，讓王柏融在往前推進至二壘，林泓育左外野安打帶有一分打點，送王柏融成功上壘，隨後陳俊秀敲出安打，一二壘皆有人在壘。鐘承佑中外野全壘打，帶有三分打點，林立安打，中信兄弟在此時更換投手吳蔚驊，林立盜壘成功。廖健富再敲安，帶有一分打點。林智平右外野飛球接殺，結束半局。
第二局
2局上，詹子賢、陳子豪刺殺，蘇緯達敲出左外野安打，成功上壘，不過王峻杰
敲出右外野飛球遭接殺，留下一壘殘壘，結束半局。
2局下，陳俊秀美技接殺，鐘承佑右外野飛球，中信兄弟外野手接球失誤，讓鐘承佑順利上二壘，第七棒林正敲安，鐘承佑在奔回本壘時遭到刺殺，不過林正仍上二壘成功，中信兄弟在此時叫出暫停。
暫停過後，廖健富四壞球保送，形成二出局，兩人在壘。林志平飛球接殺，三人出局，中信兄弟靠著轉傳成功，一分未失。
第一局
1局上，王威晨二壘滾地球刺殺、吳東融接殺，象隊隨即靠著周思齊敲出右外野陽春全壘打先馳得點，張志豪三振出局，結束半局。
1局下，藍寅倫一壘刺殺、郭嚴文飛球接殺，緊接著第三棒王柏融也敲出右外野陽春全壘打，追回1分，林泓育三振出局。
首局兩隊第三棒皆敲出全壘打，1：1戰成平手。
先發打序
|
兄弟
|
棒次
|
桃猿
|
王威晨
|
1
|
藍寅倫
|
吳東融
|
2
|
郭嚴文
|
周思齊
|
3
|
王柏融
|
張志豪
|
4
|
林泓育
|
詹子賢
|
5
|
陳俊秀
|
陳子豪
|
6
|
鐘承祐
|
蘇緯達
|
7
|
林立
|
王峻杰
|
8
|
廖健富
|
王勝偉
|
9
|
林智平
|
艾迪頓
|
先發投手
|
克恩三世