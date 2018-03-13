中職Live》鐘承佑三分砲 桃猿6：1領先兄弟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 1 0 0 0 1 4 1 桃猿 1 0 5 6 7 0

第四局

4上，張志豪三振、詹子賢飛球接殺，陳子豪刺殺，上演三上三下。

4下，

第三局

3上，王勝偉一壘安打、王威晨四壞球保送上壘，隨即吳東融再敲安，不過王勝偉在跑回本壘時遭到刺殺，形成一出局。

第三棒周思齊敲出二壘反彈球封殺跑者，形成兩出局，三壘有人；一壘跑者在盜壘時失敗，結束半局。

3下，藍寅倫三振、郭嚴文刺殺，王柏融觸身球保送，僅接著艾迪頓暴投，讓王柏融在往前推進至二壘，林泓育左外野安打帶有一分打點，送王柏融成功上壘，隨後陳俊秀敲出安打，一二壘皆有人在壘。鐘承佑中外野全壘打，帶有三分打點，林立安打，中信兄弟在此時更換投手吳蔚驊，林立盜壘成功。廖健富再敲安，帶有一分打點。林智平右外野飛球接殺，結束半局。

第二局

2局上，詹子賢、陳子豪刺殺，蘇緯達敲出左外野安打，成功上壘，不過王峻杰

敲出右外野飛球遭接殺，留下一壘殘壘，結束半局。

2局下，陳俊秀美技接殺，鐘承佑右外野飛球，中信兄弟外野手接球失誤，讓鐘承佑順利上二壘，第七棒林正敲安，鐘承佑在奔回本壘時遭到刺殺，不過林正仍上二壘成功，中信兄弟在此時叫出暫停。

暫停過後，廖健富四壞球保送，形成二出局，兩人在壘。林志平飛球接殺，三人出局，中信兄弟靠著轉傳成功，一分未失。

第一局

1局上，王威晨二壘滾地球刺殺、吳東融接殺，象隊隨即靠著周思齊敲出右外野陽春全壘打先馳得點，張志豪三振出局，結束半局。

1局下，藍寅倫一壘刺殺、郭嚴文飛球接殺，緊接著第三棒王柏融也敲出右外野陽春全壘打，追回1分，林泓育三振出局。

首局兩隊第三棒皆敲出全壘打，1：1戰成平手。

先發打序