中職Live》劉芙豪深遠三壘安打 統一3：5追回一分

|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
悍將
|
0
|0
|2
|3
|5
|8
|0
|
統一
|
2
|0
|0
|1
|3
|4
|
1
第四局
四局上，陳品捷先選到四壞保送上壘，下棒高國輝敲出左外野安打，方克偉投手前滾地球遭刺殺，不過成功推進跑者攻占二三壘，下棒李宗賢敲出左外野線邊深遠安打，送回壘上兩名跑者，自己也靠著腳程站上二壘，張正偉再補上二壘上空平飛安打，悍將再添一分，5：2擴大兩隊比分差距。
四局下，兩出局後，吳桀睿擊出投手前強襲安打上一壘，劉芙豪敲出中外野深遠安打，帶有一分打點，自己也站上三壘。
第三局
三局上，張正偉先擊出中右外野二壘安打，林益全一棒把球轟出中外野，兩分砲助悍將扳平比數，，林哲瑄三壘滾地球遭到刺殺，蔣智賢打斷球棒但一壘滾地球遭到刺殺，胡金龍擊出飛球遭到接殺，悍將2：2統一。
三局下，郭阜林中外野飛球先遭接殺，陳傑憲擊出二壘滾地球遭刺殺，潘武雄則遭到三振，獅隊在本局又是三上三下。
第二局
二局上，胡金龍先擊出一壘反彈球靠著一壘手失誤上一壘，陳品捷擊出右外野落點巧妙的二壘安打，跑者站上二三壘，不過接下來的高國輝、方克偉卻連續遭到三振。
二局下，陳鴻文逐漸穩定，讓獅隊在本局三上三下。
第一局
一局上，林益全率先敲出中間方向平飛安打上一壘，林哲瑄又敲出中外野二壘安打，1人出局攻佔二三壘，下棒蔣智賢一壘反彈球先遭刺殺，再傳游擊封殺回壘不及的林哲瑄跑者形成雙殺，三人出局。
一局下， 蘇智傑先擊出陽春砲助統一先馳得點，下棒鄧志偉背對背也開轟，中外野方向陽春全壘打，統一在添一分，2：0領先悍將。
先發打序
|
富邦悍將
|
守位
|
棒次
|
統一獅
|
守位
|
張正偉
|
RF
|
1
|
陳傑憲
|
SS
|
林益全
|
1B
|
2
|
潘武雄
|
DH
|
林哲瑄
|
CF
|
3
|
蘇智傑
|
LF
|
蔣智賢
|
3B
|
4
|
鄧志偉
|
1B
|
胡金龍
|
DH
|
5
|
吳桀睿
|
2B
|
陳品捷
|
2B
|
6
|
劉芙豪
|
RF
|
高國輝
|
LF
|
7
|
唐肇廷
|
CF
|
方克偉
|
C
|
8
|
郭峻偉
|
C
|
李宗賢
|
SS
|
9
|
郭阜林
|
3B
|
陳鴻文
|
P
|
先發
|
瑞安
|
P