中職Live》劉芙豪深遠三壘安打 統一3：5追回一分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 0 0 2 3 5 8 0 統一 2 0 0 1 3 4 1

第四局

四局上，陳品捷先選到四壞保送上壘，下棒高國輝敲出左外野安打，方克偉投手前滾地球遭刺殺，不過成功推進跑者攻占二三壘，下棒李宗賢敲出左外野線邊深遠安打，送回壘上兩名跑者，自己也靠著腳程站上二壘，張正偉再補上二壘上空平飛安打，悍將再添一分，5：2擴大兩隊比分差距。

四局下，兩出局後，吳桀睿擊出投手前強襲安打上一壘，劉芙豪敲出中外野深遠安打，帶有一分打點，自己也站上三壘。

第三局

三局上，張正偉先擊出中右外野二壘安打，林益全一棒把球轟出中外野，兩分砲助悍將扳平比數，，林哲瑄三壘滾地球遭到刺殺，蔣智賢打斷球棒但一壘滾地球遭到刺殺，胡金龍擊出飛球遭到接殺，悍將2：2統一。

三局下，郭阜林中外野飛球先遭接殺，陳傑憲擊出二壘滾地球遭刺殺，潘武雄則遭到三振，獅隊在本局又是三上三下。

第二局

二局上，胡金龍先擊出一壘反彈球靠著一壘手失誤上一壘，陳品捷擊出右外野落點巧妙的二壘安打，跑者站上二三壘，不過接下來的高國輝、方克偉卻連續遭到三振。

二局下，陳鴻文逐漸穩定，讓獅隊在本局三上三下。

第一局

一局上，林益全率先敲出中間方向平飛安打上一壘，林哲瑄又敲出中外野二壘安打，1人出局攻佔二三壘，下棒蔣智賢一壘反彈球先遭刺殺，再傳游擊封殺回壘不及的林哲瑄跑者形成雙殺，三人出局。

一局下， 蘇智傑先擊出陽春砲助統一先馳得點，下棒鄧志偉背對背也開轟，中外野方向陽春全壘打，統一在添一分，2：0領先悍將。

先發打序