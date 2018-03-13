足球》北韓全力扶植的球隊來台 航源FC明晚輔大主場迎敵搶勝

〔記者林岳甫／新北報導〕亞洲足聯盃（AFC CUP）明天在輔大足球場開戰，地主航源FC將遇上由北韓專制政權扶植的北韓4.25 SC，航源FC執行教練洪慶懷認為，上週在客場輸得有些可惜，近來不斷進行檢討、修正，期盼能在主場踢出好表現，目標就是搶勝。

航源FC執行教練洪慶懷 （右）、球員徐翊（記者林岳甫攝）

航源FC上週在澳門客場於下半場遭澳門賓菲加逆轉，痛失開胡機會。此次在自家場地碰上已取得1勝的北韓4.25 SC。洪慶懷認為，對方應是小組實力最出色的隊伍，但此次在主場目標仍是要全力搶勝，並期望陣中球員能累積國際賽經驗，提升危機處理、冷靜思考等部分。

隊長徐翊坦言，上週客場輸球後，全隊士氣確實有些低迷，期間不斷重新建設心理層面，相信大家會調整到最佳狀況，尤其又能在主場及熟悉的人工草皮上奔馳，對他們球員有莫大的鼓舞。

北韓4.25 SC是共16次在北韓國內聯賽稱王，他們屬於北韓集權政府全力扶植的隊伍，總教練昊允善表示，這趟前來客場奮戰，球隊已經備戰許久，希望能踢出一場最精彩的戰役。

北韓4.25SC總教練吳允善（右）及隊長安日凡（記者林岳甫攝）

台灣近日天氣偏熱，尤其中午更是艷陽高照，昊允善強調，天熱並不會影響球員的表現。不過，今日賽前記者會時，隊長安日凡原先穿著外套，最後卻脫下外套，且不停拭汗，最後離開會場還滿頭大汗，可見他們對台灣天氣尚未適應很理想。

北韓隊長安日凡原本還穿外套，記者會進行到一半就脫掉外套。（記者林岳甫攝）