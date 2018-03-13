林敬能爆國訓中心飲食差 選手私下指早餐荷包蛋超油是因為油便宜？

郭婞淳和教練林敬能。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕距離2018年印尼亞運約5個月，作為台灣健兒訓練大本營的國家運動訓練中心，今日被舉重名帥林敬能指出，基本供餐部分已經多次向上面反應，卻始終未獲得回應及改善，此次會出面談國訓中心飲食，已經是忍無可忍，且有選手私下爆料，早餐荷包蛋超級油，是因油比較便宜嗎？

林敬能愛徒有世大運舉重金牌郭婞淳、洪萬庭等出色好手，多次替台灣在國際舞台摘下優異成績。林敬能向來敢勇於直言，今日在臉書開砲，指出國訓中心飲食、訓練環境都有待加強，期盼有關單位能給國手更多實質關愛。

國訓中心是台灣各項體育競技項目優秀選手的訓練基地，目的是提昇國家競技運動實力、成績。想不到連基本供餐都出現問題，林敬能認為，中心竟然是提供保久乳給選手飲用，即便有鮮奶卻只有全脂，竟然沒有低脂，飲料竟是有糖卻沒有無糖。

林敬能坦言，每個月都會開會討論飲食，卻始終未獲改善，加上亞運將至，在這樣情況該如何讓教練、選手專心備戰，屆時若成績受到影響，教練、選手會成為外界質疑的對象。

除了林敬能指控餐飲不佳，有選手私下透露，2016年里約奧運前，中心伙食營養且好吃，而去年備戰台北世大運前，整體菜色尚可接受，想不到世大運結束後就每況愈下，他們都會向教練求救，即便教練會向上反映卻未見改善，他們只能選擇外出覓食，即便偶爾午餐會有理想菜色，但晚餐恐怕就是不好，等於有一餐沒一餐。

選手想在國訓中心用餐，就得先觀望一番，若菜色真的看起來不理想，一定只能外出自理，此外有選手爆料，「我不知道是不是油比較便宜？早餐荷包蛋夾起來幾乎都是油。」