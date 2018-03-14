全英羽球公開賽開打 戴資穎拚衛冕 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（資料照，美聯社）
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上役湖人在主場迎戰騎士，藍道（Julius Randle）狂飆36分14籃板，賞給對手二連敗，此次主場再戰金塊，是否能延攬上役的氣勢，奪下勝利，亦或是金塊能踢館成功，敬請期待！
中職熱身賽持續進行，晚間同樣有2場賽事，屏東場次由Lamigo桃猿對上富邦悍將，台南棒球場場次則是中信兄弟對上統一獅隊，喜愛棒球的朋友，可以鎖定自由體育的文字轉播唷！
全英羽球公開賽今燃戰火，球后戴姿穎以第一種子出擊，首輪將碰上前球后賽娜（Saina Nehwal），目前處以對戰7連勝，前次小戴輸給賽娜得追溯至2013年瑞士公開賽，請球迷們一起為小戴和台灣選手加油！
NBA
10：30 金塊vs.湖人（愛爾達體育1台、緯來體育）
CPBL熱身賽
18：35 Lamigo桃猿vs.富邦悍將（ELEVEN SPORTS、愛爾達體育1台、CPBLTV）
地點：屏東棒球場
18：35 中信兄弟vs.統一獅（ELEVEN SPORTS、愛爾達體育2台、CPBLTV）
地點：台南棒球場
BWF世界羽球巡迴賽
17:00 全英羽球公開賽32強
轉播：愛爾達體育2台