全英羽球公開賽開打 戴資穎拚衛冕 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（資料照，美聯社）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播。

上役湖人在主場迎戰騎士，藍道（Julius Randle）狂飆36分14籃板，賞給對手二連敗，此次主場再戰金塊，是否能延攬上役的氣勢，奪下勝利，亦或是金塊能踢館成功，敬請期待！

中職熱身賽持續進行，晚間同樣有2場賽事，屏東場次由Lamigo桃猿對上富邦悍將，台南棒球場場次則是中信兄弟對上統一獅隊，喜愛棒球的朋友，可以鎖定自由體育的文字轉播唷！

全英羽球公開賽今燃戰火，球后戴姿穎以第一種子出擊，首輪將碰上前球后賽娜（Saina Nehwal），目前處以對戰7連勝，前次小戴輸給賽娜得追溯至2013年瑞士公開賽，請球迷們一起為小戴和台灣選手加油！

NBA

10：30 金塊vs.湖人（愛爾達體育1台、緯來體育）



CPBL熱身賽

18：35 Lamigo桃猿vs.富邦悍將（ELEVEN SPORTS、愛爾達體育1台、CPBLTV）

地點：屏東棒球場

18：35 中信兄弟vs.統一獅（ELEVEN SPORTS、愛爾達體育2台、CPBLTV）

地點：台南棒球場

BWF世界羽球巡迴賽

17:00 全英羽球公開賽32強

轉播：愛爾達體育2台