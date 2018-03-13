網球》印地安泉「姊妹對決」 大威勝小威晉16強（影音）

2018/03/13 20:51

〔記者梁偉銘／綜合報導〕印地安泉網賽女單「姊妹內戰」，37歲的第8種子大威廉絲（Venus Williams）火力全開，6：3、6：4擊敗生小孩休兵長達14個月的小威廉絲（Serena Williams），大威強壓妹妹晉級16強，接下來得接受拉脫維亞21種子塞瓦絲托娃（Anastasija Sevastova）的挑戰。

美國地主老將小威廉復出，大威絲毫不敢鬆懈，賽後她回應採訪媒體，面對拿過23座大滿貫女單冠軍的妹妹，其實臨場壓力格外沉重，「我一直都知道，比賽還沒真正結束前，都不算結束。」大威表示，小威雖然休兵長達14個月，重出江湖威力依舊，「她一直把球給轟回來，我只是剛好現在打的比賽比她多，手感和狀況稍佔上風。」

這是非常熟悉彼此的大小威，生涯第29次自家對決，大威改寫為12勝17負，也中止且2015年起對戰3連敗。

大小威廉絲印地安泉網賽女單上演「姊妹內戰」，這次由大威收下勝利。（取自WTA官方推特）

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