NBA》東部第一關注度超低 暴龍主帥很不滿

凱西。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季暴龍狀態奇佳，在一哥「龍王」德羅森（DeMar DeRozan）的領軍之下登上東部龍頭，更是本季唯一一支於例行賽橫掃火箭的強權。但戰績如此出色的暴龍卻一直不是鎂光燈的焦點，對此球隊主帥凱西（Dwane Casey）頗有微詞，他也在今天受訪時表達了媒體對暴龍關注度低的不滿。

凱西在接受外媒訪問時說道：「球員都很清楚他們所受到的關注度並不高，而他們把這當作激勵自己的動力。但當我知道我們上週對上火箭的比賽不是全美直播時，我非常震驚。那是一場分部龍頭的對決，不管是塞爾提克或暴龍，這都該是一場萬眾矚目的比賽。」該場比賽，是在加拿大有史以來觀看人數最多的暴龍例行賽，合計超過了167萬人收看。

在2015-17兩個賽季，暴龍都在季後賽時被「詹皇」詹姆斯（LeBron James）所領軍的騎士淘汰，在經過媒體的大肆報導後，外界普遍認為暴龍就是一支在季後賽軟手的球隊。對此凱西表達了自己的看法：「大家都說我們季後賽打不出來，但我們遇到的對手可是騎士隊的23號啊！我們現在能做的就是繼續打出好表現，用高水準的比賽內容來讓更多人關助我們，延續連勝、讓籃球代替說話，就是我們決定採取的方式。全隊上下都把被低估當作一種動力，來激勵自己努力去向外界證明，我們是一支能幹大事的好球隊。」