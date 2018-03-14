NBA》H.巴恩斯砍30分 獨行俠擊敗尼克

H.巴恩斯（右）。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今天在主場迎來獨行俠的挑戰，雖然兩隊都已經決定放眼未來，但達拉斯前鋒「北卡獵鷹」H.巴恩斯（Harrison Barnes）卻展現搶勝決心，整場狂砍30分，幫助球隊以110：97力克對手。

比賽一開始雙方打得相當膠著，兩隊進攻方面都有相當不錯的表現，首節打完尼克以31：29領先獨行俠。次節M.畢斯利（Michael Beasley）連拿5分，率領大蘋果軍團將分差擴大，而獨行俠則靠著H.巴恩斯兩記三分球咬住比分，上半場打完尼克僅領先3分。

下半場雙方陷入得分低潮，直到獨行俠一哥「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）外線得手，德州眾將才打出一波7：0，靠著凌厲的三分球將比分擴大到83：72。決勝節尼克展開反撲，以7：0的攻勢逆襲獨行俠，而這時D.史密斯（Dennis Smith Jr）跳出來，用三分鎖住勝果。最終獨行俠以110：97戰勝尼克，送給對手8連敗。

獨行俠H.巴恩斯30分4籃板4助攻、巴瑞亞（J.J. Barea）12分7助攻、諾威斯基13分6籃板。

尼克小哈達威（Tim Hardaway Jr.）19分3籃板、坎特（Enes Kanter）3分15籃板、M.畢斯利21分4籃板。