MLB》新球季年薪僅怪力男的2.4％ 賈吉CP值破表

賈吉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）去年以52轟出打破菜鳥紀錄，勇奪美聯新人王，而洋基為了避免明年與其薪資仲裁，在春訓提前換約，賈吉年薪調升至62萬2300美元（約1800萬台幣），比去年多了7萬7800美元，但年薪也只是新隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）的2.4%，史坦頓的平均年薪高達2500萬美元。

去年是賈吉生涯第一個完整的大聯盟球季，繳出52轟榮登美聯全壘打王，128得分與127次保送也是聯盟之首，單季52轟127得分皆寫下聯盟菜鳥球員紀錄，更是史上第一位拿下全壘打大賽冠軍的菜鳥，以全票通過之姿獲選年度最佳新人，是洋基自1996年基特（Derek Jeter）後首位年度新人王得主，新球季將與國聯MVP史坦頓（Giancarlo Stanton）組成「50轟」的恐怖連線，讓對方投手聞之喪膽。

此外，洋基也與投手塞維里諾（Luis Severino）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）及一壘手柏德（Greg Bird）和工具人奧斯汀（Tyler Austin）等人達成協議，新球季4人的薪水分別調整為60萬4975美元、58萬0450美元、58萬2000美元和55萬8600美元。