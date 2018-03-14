改善國訓選手飲食 體育署副署長：提高經費，問題一週內解決

體育署副署長王水文（右）今前往國訓中心了解選手生活狀況，左為國訓中心執行長林晉榮。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕舉重金牌教練林敬能昨日在臉書上砲轟國訓中心飲食不佳，體育署副署長王水文今特地南下高雄國訓了解狀況，並與教練、選手們座談，希望能得知選手需求，協助國訓中心改善。

針對飲食部分，王水文表示，希望可以從原本的3主食、3副食提高為4主食、4副食，讓選手們有更多選擇，而每週三的牛排日，也因應部分選手不吃牛肉，改為豬排或魚排。

由於運動員需要攝取大量蛋白質，王水文強調，未來在生鮮食材部分，包含魚、牛奶等可以多採購，也盡可能去貼近每個選手的需求，像是增加無糖優酪乳、低脂牛奶等等。

體育署副署長王水文今在國訓中心餐廳與選手們一同用餐。（記者粘藐云攝）

體育署副署長王水文今在國訓中心餐廳與選手們一同用餐。（記者粘藐云攝）

今日國訓中心午餐菜色。（記者粘藐云攝）

國訓中心目前每位選手每日餐費為250元，且近十幾年都未調漲，對此王水文說：「將請執行長先將伙食品質提升，再去精算所需經費，並從中心的經費做挑整，不足的部分會再由體育署支援。」雖然並未提出確切提高的金額，不過他強調，希望包含飲食、住宿等問題，都要在一週內解決，不能讓教練、選手受委屈。

王水文與教練選手座談約一個半小時，雖不對外公開，但他表示在過程中，教練、選手反應良好，沒有不滿意的情形，「大家都是自己人，有問題都可以說出來。」

膳食組員工表示，廚房部分的清潔中心也相當重視，每日晚間8：30過後也會有專業人員、護理師來檢查環境，一切都按照標準程序。

選手在國訓中心餐廳用餐情形。（記者粘藐云攝）

今日國訓中心午餐菜色。（記者粘藐云攝）

體育署副署長王水文今在國訓中心餐廳與選手們一同用餐。（記者粘藐云攝）

選手們在餐廳用餐情況。（記者粘藐云攝）

體育署副署長王水文今在國訓中心餐廳與選手們一同用餐。（記者粘藐云攝）

餐廳內也有咖啡機供選手教練使用。（記者粘藐云攝）

餐廳內冷藏櫃有牛奶、優酪乳、豆漿等。（記者粘藐云攝）



國訓中心廚房內部狀況。（記者粘藐云攝）

體育署副署長王水文今前往國訓中心廚房了解狀況。（記者粘藐云攝）