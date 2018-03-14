中職Live》胡金龍深遠安打 悍將單局攻4分暫時領先

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 悍將 0 0 0 0 4 0 0 0 4 10 0

第九局

第八局

八局上，悍將由賴鴻誠接替投球，演出3上3下。

八局下，桃猿由朱俊祥接替投球，成功解決林威廷、蔡友達後，林旺衛擊出中間方向穿越安打，隨後成功三振高孝儀，悍將留下1壘殘壘。

第七局

七局上，悍將由羅國華接替投球，成功三振首棒打者朱育賢，再讓鍾承佑擊出中外野飛球出局，隨後雖然讓代打林立擊出安打上壘，不過成功解決第2明代打嚴宏鈞，讓桃猿留下1壘殘壘。

七局下，桃猿由王躍霖接替投球，接連解決范國宸、吳宗峻後，面對代打「火哥」張建銘投出四壞保送，隨後下棒陳凱倫遭到三振，悍將無法增添保險分。

第六局

六局上，悍將由彭世杰接替投球，解決首名打者郭嚴文後，被王柏融擊出安打，隨後陳俊秀擊出中外野飛球遭到接殺，隨後1壘跑者盜壘遭到阻殺，桃猿還是沒能破蛋。

六局下，桃猿由林國裕接替投球，成功三振陳品捷，不過被林宥穎擊出中外野德州安打上壘，林哲瑄獲得觸身球保送，而打擊手感火燙的張正偉擊出右外野安打，不過2壘跑怎在回本壘時遭到阻殺。1、2壘有人情況下，悍將啟用代打李宗賢吞下三振，留下殘壘。

悍將跑者張正偉在5局下回本壘攻下第2分。（記者黃志源攝）

悍將打者胡金龍在5局下擊出中外野2分打點二壘安打。（記者黃志源攝）



第五局

五局上，羅力投出3上3下。

五局下，首棒林宥穎擊出安打上壘，不過林哲瑄第2次打擊再度吞下三振，第3輪第1棒張正偉在補上一支受燈光影響的內野飛球，紀錄組判定為失誤，高國麟獲得保送，悍將攻佔滿壘，林益全擊出左外野高飛犧牲打帶有1分打點，下棒蔣智賢再補上三遊穿越安打帶有1分打點。

桃猿此時更換投手，由洪聖欽接替投球，1、2壘有人情況面對胡金龍，被擊出中外野深遠安打帶有2分打點，下棒高國輝擊出中外野飛球遭到接殺，5局打完悍將4：0暫時領先。

桃猿先發投手尼克斯。（記者黃志源攝）

悍將先發投手羅力。（記者黃志源攝）

第四局

四局上，羅力演出3上3下。

四局下，2出局後高國輝獲得保送，不過下棒陳品捷擊出右外野飛球遭到接殺，悍將留下1壘殘壘。

第三局

三局上，2出局後郭嚴文擊出中外野安打，不過下棒「大王」王柏融擊出游擊滾地遭刺殺，桃猿仍無法得分。

三局下，林哲瑄先遭到三振，下棒張正偉在纏鬥近10球碰出投手前小飛球，不過形成內野安打上壘，2棒高國麟也補上1支安打，悍將攻佔1、2壘。不過林益全擊出雙殺打，悍將攻勢瞬間瓦解。

桃猿打者劉時豪在２局上遭觸身球擊中。（記者黃志源攝）

桃猿跑者鍾承祐在2局上盜三壘，遭富邦悍將三壘手蔣智賢觸殺。（記者黃志源攝）



第二局

二局上朱育賢擊出1壘滾地球遭刺殺，下棒熱身賽火燙的鍾承佑擊出中外野安打上1壘，林智平擊出內野滾地球遭刺殺，不過1壘跑者推進至2壘，而劉時豪也獲得觸身球跑送，1、2壘有人的情況下，林承飛打擊時發動盜壘，不過跑者在3壘前遭到阻殺，桃猿沒能得分。

二局下，尼克斯接連三振高國輝、陳品捷，再讓林宥穎擊出滾地球出局，演出3上3下。

張正偉今擔任開路先鋒。（記者黃志源攝）

林哲瑄今天扛下第9棒。（記者黃志源攝）

第一局

一局上悍將上季三冠王羅力一上來就三振藍寅倫、郭嚴文，雖然被三棒「大王」王柏融擊出中外野安打，不過下棒陳俊秀擊出游擊滾地球出局，桃猿無功而返。

一局下悍將開路先鋒張正偉、高國麟，接連擊出中外野安打攻佔1、2壘，三棒林益全擊出中外野飛球遭到接殺，不過2壘跑者推進至3壘。隨後尼克斯回穩，三振掉蔣智賢，載讓胡金龍擊出投手前反彈球出局，成功化解危機。

先發打序