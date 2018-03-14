MLB》沒上過大聯盟 鬼肩捕手No-look牽制瘋傳全美（影音）

捕手牽制時眼神卻看向投手。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕雙城日前出戰洋基，菜鳥捕手艾斯圖迪羅（Williams Astudillo）展牽制神技，作勢要回傳給投手，球卻突然傳向一壘將跑者牽制出局，強勁臂力和手感引起美國球迷熱議，直呼「這太犯規了」。

6局下，洋基跑者羅伯森（Shane Robinson）在一壘，雙城捕手艾斯圖迪羅接到球後，眼神望向投手丘，讓人以為要回傳，未料球卻是甩往一壘，不僅跑者毫無反應，就連投手也沒料到，被美媒稱作「No-look牽制」。

這幕場景在網路瘋傳，光是大聯盟官方推特就有6000人分享、1萬5000人按讚，有人說，「2018年最狂守備」、「三月就把自己的大絕用掉，果然是菜鳥」；也有日本媒體說，「不可思議的鬼肩捕手」

現年26歲的艾斯圖迪羅出生於委內瑞拉，還沒上過大聯盟，生涯待過費城人、勇士和響尾蛇等隊，去年在3A出賽36場，打擊率0.342，盜壘阻殺率則是22%，今年和雙城簽小聯盟合約附帶春訓邀請，盼能拚上大聯盟。

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