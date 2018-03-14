國際自由車賽南投站 地主盧紹軒奮勇突圍

二○一八國際自由車環台公路大賽南投站，由澳洲選手卡姆先馳得點，拿下分站冠軍。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕2018國際自由車環台公路大賽南投站，今上午從南投縣政府出發，一路前往日月潭，全程171公里，專業車手不到4小時就攻克衝線，先馳得點的是澳洲選手卡姆，以3小時59分成為南投站冠軍，南投在地選手盧紹軒，則因前幾站體力消耗，今雖奮勇突圍，但仍無法突破領先群，最後以4小時5分坐收。

國際自由車環台賽南投縣站，賽程主要以山線路段為主，從縣政府出發後，繞行大南投1圈，沿途行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8大鄉鎮，沿途湖光山色，風景秀麗，坡度雖然不算太陡，但上下起伏卻相當多，加上距離比前3站還長，考驗選手速度與耐力。

南投在地選手盧紹軒賽後表示，今天的成績比預期稍微不理想，除了前幾站體力消耗不少，在南投站較難發揮外，賽前車隊原想在領先群嘗試突圍，無奈領先集團絲毫不鬆懈，加上他在之後的登山路段登山點拚得相當吃力，才未能衝出理想成績，希望在接下來的分站賽事能調整好狀態，協助車隊奪得佳績。

二○一八國際自由車環台公路大賽南投站，南投在地選手盧紹軒雖奮力衝刺，但表現仍比預期略差。（記者劉濱銓攝）