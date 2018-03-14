NBA》復出又食言！馬刺一哥今天連板凳都沒得坐

馬刺一哥「可愛」雷納德復出時間在度延後。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近況欠佳的馬刺今天在主場壓著對手魔術打，終場就輕鬆獲勝，而原本傳出要復出但評估後又食言的馬刺一哥「可愛」雷納德（Kawhi Leonard），今天在旁觀戰時卻連板凳席都沒地方坐，只能坐在地板上，馬刺總仔帕波維奇（Gregg Popovich）在受訪時則搞笑地說：「當他能上場打球時，我們會給他一個座位的！」

不過當被到這位因右腿四頭肌慢性肌腱炎缺席大半球季的球星何時才能復出時，帕波維奇則說：「雷納德得先經過醫生的許可，才能決定何時復出，也要到那時，我才能坐下來和他談什麼時候是復出的最佳時機。」帕波維奇還表示，他看過了雷納德訓練，儘管有所進步，但卻認為雷納德仍未做好萬全的準備。

而馬刺今在主場以108：72大勝魔術，而此役雷納德還是只能坐在場邊觀戰，而在比賽的大部分時間，雷納德都坐在地板上而不是球隊板凳席，眼睛一直凝望著場上的隊友們。

雷納德復出再度延後，對於想爭取季後賽一席的馬刺來說無疑是個不小的打擊，失去看板球星的馬刺隊近期狀態低迷，昨天在不敵勁敵火箭後，排名一度下滑到西部第10，今天雖然輕鬆擊敗魔術，但在例行賽剩餘不多的情況下，馬刺的形勢仍是岌岌可危。

而美媒報導也指出，據消息人士透露，馬刺隊管理層對於雷納德的復出立場依舊沒改變，具體的復出時間將取決於他的復原狀況。雷納德也將繼續留在主場聖安東尼奧進行訓練，而馬刺隊仍樂觀地認為，雷納德能在本季復出。

而今天賽後受訪時，馬刺後衛D.格林（Danny Green）表示目前並不會去過度關注雷納德復出的事，而是全心專注於贏下比賽，做自己該做的事。

「很明顯，他（雷納德）復出與否對我們的影響很大，他在上季可是MVP票選的前三名，是一名非常特別的球員，但目前我們就是好好控制我們能掌控的事就好！」D.格林說。

雷納德（中）與D.格林（右）。（資料照，美聯社）