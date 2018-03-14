中職》開季可能在二軍！陳傑憲坦言目前沒有自信

〔記者倪婉君／台南報導〕「目前可能是我打棒球以來最沒有自信的時候。」統一獅「四爺」陳傑憲在遭逢親人過世之後，心情和球感都還在調適，他坦言昨天已和教練團討論過，若調整較慢無法對球隊有貢獻，他願接受開季在二軍的安排。

連兩場公辦熱身賽9個打席沒安打，陳傑憲今晚未排入先發打序，他認為這對自己是很好的安排，「可以讓我冷靜一下，在旁邊好好看球。」

「蔗總」黃甘霖很能體諒陳傑憲的心情，知道他在親人過世後心情雖然慢慢平復，目前在守備上也有一定水準，但打擊上的掌控並沒有很好。「可能開季時不會將傑憲排在名單內，會再多給他時間調整。」但蔗總認為他開季不在一軍的時間不會太長，可能就是一個星期。

對陳傑憲來說，兩名親人在同一天過世的衝擊實在太大，他也坦言儘管在球場，心中仍會惦記16日辦法會、17日要出殯的喪葬事宜，無法把對家事的掛念放下。「學長的鼓勵對我很有幫助，他們都說趕快把家裡的事處理完再說。」陳傑憲說。

「我不是天才，我也是人，目前在球場上表現出來的成績就是如此，當然希望能把感覺趕快找回來。」陳傑憲坦言目前不管是打擊或守備，對比賽的感覺都還很陌生，他認為自己比賽太少也有影響。

統一獅打者陳傑憲。（資料照，記者黃志源攝）