金牌舉重教練批國訓 體育署火速加菜

林敬能po文隔天，體育署副署長王水文（左2）趕到國訓中心。（記者黃旭磊攝）

［記者黃旭磊／高雄報導］舉重「金牌教練」林敬能本週痛批國訓中心伙食差「感受不到用心」，體育署隔天就加菜，並規劃租用營外住宿，改善選手環境。

距離2018雅加達亞運還剩5個月，林敬能本週13日於臉書批評「…早餐蛋的部分只有水煮蛋跟荷包蛋，..難道廚師只有這點能耐嗎？..晚餐可說是非常差，導致選手、教練，寧願吃碗麵或外食，也不願在中心吃。」

po文隔天，體育署長林德福今天（14日）指派副署長王水文到左營與選手教練座談，立即承諾將目前3主菜3副菜之供餐型態提升為各4種主副菜。

王水文要求1週內，增加鮮乳及生鮮魚類等等新鮮膳食，假日供餐品質也要確保，在住宿方面由於新建宿舍未完工，將新增租用營外住宿空間，並增購宿舍鞋櫃以符合選手教練需求。

國訓中心今晚（14日）菜色有紅燒豆腐、炒空心菜、燉蘿蔔肉、青椒紅蘿蔔雜燴及冬瓜湯，水果則有蘋果、芭樂、小番茄及葡萄。

林敬能是世大運舉重金牌郭婞淳、洪萬庭等好手教練，敢言環境缺失，他本週對外表示，訓練要求一吃、二練、三恢復，選手吃不好還要比什麼？感覺中心只負責供餐，沒有用心。

體育署表示，將全面檢視管理制度，讓國訓中心成為我國選手教練後盾，全力備戰2018雅加達亞洲運動會，提昇選手成績。

國訓中心伙食。（記者黃旭磊攝）

伙食湯品。（記者黃旭磊攝）

水果。（記者黃旭磊攝）