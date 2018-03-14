羽球》戴資穎直落二勝前球后賽娜 晉級女單16強

戴資穎晉級。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕百年歷史全英羽球公開賽今日點燃戰火，女單世界球后戴資穎此次前來尋求衛冕，首戰碰上印度前球后賽娜，小戴以21：14、21：18取得晉級，明日將尋求晉級8強。

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戴資穎、賽娜過去14度交手，小戴取得9勝5敗，近期還拉出對戰7連勝，最近兩人在今年印尼賽大師賽冠軍戰過招，小戴直落二獲勝。

賽娜賽前放話要當史上首位在全英稱后的印度選手，前來衛冕的戴資穎當然不會輕易讓對手得逞。小戴首局先取得取得9：4領先，不過，賽娜一度追上來且緊咬不放，就在雙方處在來回之際，戴資穎於14平後，隨即連下7分先馳得點。

戴資穎次局先遇到亂流，隨後雖緊咬不放，不過中段在11：12又被賽娜連拿4分，好在小戴再度上演連續得分戲碼，驚險把第2局及收下全場勝利。

戴資穎下戰將對上泰國布莎南及兩屆歐洲錦標賽銀牌、蘇格蘭吉爾莫（Kirsty Gilmour）之間的勝方。

戴資穎此次與好友兼天敵泰國好手依瑟儂同分在籤表上半部，但依瑟儂今日首戰爆冷出局，以15：21、21：14、19：21敗給華裔加拿大籍李文珊。

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