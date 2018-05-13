MLB》「問題小子」普伊格的媽 今年想要的母親節禮物是...

普伊格與媽媽瑪莉莎。（資料照，法新社）



〔記者倪婉君／綜合報導〕27歲的道奇外野手普伊格或許是球團心中的頭痛人物，但對普伊格的媽媽瑪莉莎來說，她仍以有個打大聯盟的兒子為榮；在今年的母親節，喜歡大象的瑪莉莎有了不一樣的禮物清單：「1支全壘打」。

從瑪莉莎是個在古巴哈瓦納長大的小女生開始，她就一直很喜歡大象，到了結婚生下一子一女後，她還是如此。因此每當母親節到來，瑪莉莎的禮物不是花束、蛋糕或卡片，而是和大象相關的小東西，像是瓷器大象或是其他裝飾品。

普伊格也知道母親喜歡大象，他還說，或許應該在家裡買一頭真正的大象，但他也知道，今年母親想要的禮物不一樣了。普伊格去年打出生涯單季最多的28轟，但今年他出賽27場，本季首轟卻還沒出現。

「我媽告訴我了，我會全力以赴的。」普伊格笑說，他會努力在5月的第2個星期天，轟一支全壘打給母親看。如果轟不出來怎麼辦?普伊格則用西班牙語說，「是、是，一隻大象。」

普伊格自2012年從古巴叛逃成功，並和道奇簽下7年4200萬美元合約。瑪莉莎也隨兒子腳步到美國，並在洛杉磯和邁阿密兩地生活，母親節會在邁阿密家中看電視了解賽況。

普伊格。（資料照，法新社）



普伊格。（資料照，法新社）

