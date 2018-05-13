羽球》亞錦賽不敵戴資穎 印度前球后自認給她威脅

印度前球后賽娜。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印度前球后賽娜（Saina Nehwal）在亞洲羽球錦標賽四強戰不敵台灣羽球一姐戴資穎，無緣金盃，但她的世界女單排名已經回升到第十。賽娜近日接受媒體訪問時說，很高興能在這戰給戴資穎一場艱難的比賽。

談到2017年因受傷缺陣，賽娜表示，「我從來沒有缺陣這麼長的時間，大約有6至7個月，從手術後開始作復建。」她表示，自己剛重返球場的時候，在場上的動作不如以往，「我很掙扎、遇到了問題，這是一個困難的階段。」

賽娜說，自己在手術之後重返賽場相當不容易，因為不能打出以往輕鬆的動作，「但我開始恢復節奏，去年在世錦賽奪銅牌，讓我覺得自己又回到最好的狀態，這給了我信心。但今年的印尼羽球大師賽之後，又遇上傷痛，很令人沮喪。」

「我一直在精神上都很堅強。」賽娜表示，「我奮戰到最後一刻，永遠不會在比賽中放棄反擊的希望。我想要打得好，我不擔心結果會是如何。」她認為，不論結果如何，近1個月來自己表現不錯，「我錯過另一枚金牌（指亞錦賽），但我很高興能給戴資穎一場艱苦的比賽。」

賽娜說，「任何時刻與世界前十選手比賽都是好的，我很高興能重返前十，而且我知道自己能擊敗大部分的前十選手。」

回顧這場亞錦賽四強戰，戴資穎是以27：25、21：19，耗時45分鐘擊敗賽娜，這是小戴在亞錦賽比賽時間最長的一場戰役。兩人生涯交手16次，戴資穎以11勝5敗占上風，近期處於對戰9連勝。

戴資穎。（資料照，法新社）