中職本土投手慘遭打爆 到底怎麼了？

2018/05/13 11:36

王溢正本季4.57防禦率竟已是本土先發投手中最佳。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中職本土投手今年慘遭打爆，到底怎麼了?

翻閱歷史數據，2010年中職本土投手防禦率3.56，同年洋投防禦率為2.90，相差並不大，土投有一定的壓制力，到了2016年本土投手防禦率暴漲至6.39，洋投也高達5.32，無論是本土或外籍投手，單季防禦率都是史上最差。

到了今年，中職本土投手防禦率5.91依舊不佳，和兩年前相較僅微幅進步，被打擊率3成、每局被上壘率1.62也不理想；反觀今年洋投數據大躍進，防禦率3.97、被打擊率2成75、每局被上壘率1.30，都比兩年前好了不少。

中職本土投手先發和後援表現還是有差別，今年先發土投防禦率5.28、被打擊率2成85、每局被上壘率1.57，優於後援土投防禦率6.30、被打擊率0.308、每局被上壘率1.66。

若以今年各隊數據來看，Lamigo桃猿土投防禦率5.11為全聯盟最佳，中信兄弟土投防禦率7.20最差；另外，統一獅洋投防禦率3.23最優，中信兄弟洋投防禦率4.48排名墊底。

中職單季土洋投防禦率

年度   土投  洋投

2010 3.56 2.90

2016 6.39 5.32

2018 5.91 3.97

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