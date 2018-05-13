羽球》球后戴資穎坐鎮 合庫女團完成18連霸！

〔記者粘藐云／台南報導〕合庫女團Ａ隊今在全國羽球團體賽中迎戰亞柏Ａ隊，率先登場的球后戴資穎先是擊敗16歲小將洪恩慈，第2點江美慧也以直落二力退梁庭瑜，第3點女雙許雅晴／吳玓蓉也獲勝，合庫最終以3：0完成18連霸。

戴資穎今率先登場，遇上16歲的洪恩慈，她以21：17搶下首局，第2局開局小戴一度落後，雙方拉鋸後，小戴才順利拉開；遇上雄中學妹的強勢挑戰，小戴說：「她身高很高，又是左手很吃香，今天打起來覺得很不錯，自己算可以接受。」

決賽碰上小戴，洪恩慈表示其實不會緊張，沒想太多，就把自己的東西打出來。

第2點江美慧則以21：14、21：18擊敗亞柏梁庭瑜，第3點則上演3局大戰，許雅晴／吳玓蓉以21：17、20：22、21：17驚險擊敗陳曉歡／胡綾芳，吳玓蓉認為，第2局後段有些緊繃，出現一些失誤，第3局時很想趕快拿下。

首度在羽球場上拋彩帶，戴資穎笑說：「完成18連霸很開心，大家彩帶丟很棒，感謝這段時間大家的努力，要繼續朝19連霸邁進。」

合庫奪下全國羽球團體賽冠軍，拋下勝利彩帶。（羽協提供）

合庫奪下全國羽球團體賽冠軍。（羽協提供）

戴資穎（羽協提供）

戴資穎（羽協提供）

戴資穎（羽協提供）

戴資穎（羽協提供）

合庫江美慧。（記者粘藐云攝）

亞柏小將洪恩慈。（記者粘藐云攝）