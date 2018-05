LOL MSI》閃電狼四勝獨居龍頭 北美TL四連敗被轟「該回家了」

閃電狼跌破眾人眼鏡,打出四連勝成績。(取自LOL Esports flickr)

〔記者陳耀宗/綜合報導〕《英雄聯盟》MSI季中邀請賽小組賽第二日賽程結束,台灣戰隊閃電狼狀態依舊,再敗北美Team Liquid與中國RNG,以四勝零敗獨居龍頭;南韓王者KZ首戰歐洲Fnatic被對方一等攻勢亂了套,下野全崩,送出首敗,反倒是首日打得不俗的越南戰隊EVS成為KZ及RNG進補對象,單日兩敗全敗,KZ目前為三勝一敗。

另外首日合計吞下四敗的歐美雙雄TL與Fnatic在第二日分道揚鑣,前者持續吞敗,連輸閃電狼與FNC,以零勝四敗墊底,更被北美論壇Reddit網友嘲諷「該回家了」、「季中邀請賽英文名是叫Mid-Reason Invitatio__l吧,沒有NA!」更疑似因為團隊磨合及戰績不佳,而出現信任危機。

向來熱機較慢的歐洲王者Fnatic在第二日打出風采,先靠著一等入野套路抓到KZ射手PraY,既把下路打崩、也讓對方打野Peanut需要發育的札克亂了套,將雪球從下野滾至中、上兩路,一路領先到最後;第二場對上TL又成功蹲點抓到「用頭探草」的Doublelift,加上團動連動較優,喜奪二連勝,戰績來到兩勝兩敗。

北美TL在MSI苦吞四連敗,「大師兄」也只能撐頭苦思。(取自LOL Esports flickr)

歐洲王者Fnatic次日急起直追,單日奪下二連勝,其中一勝還是來自南韓KZ。(取自LOL Esports flickr)

越南戰隊雖然前日贏下TL,取得一勝一敗,但第二日面對RNG、KZ,首先對上前者選出較「正常」的比賽英雄組合,想打營運卻只能打好前期,中期開始RNG靠著巴龍蹲點多次抓到粗心探草的EVS成員,成功拿下勝局;第二場面對KZ,它們又回到拿手叢林戰,這回同樣只打好半場比賽,後期開始KZ打得比他們更兇,最終還是苦吞二連敗,戰績來到一勝三敗。

中國RNG首戰雖然靠著越南進補,但第二場面對台灣閃電狼,想靠一等入野帶風向,但被閃電狼察覺,加上Mlxg歐拉夫偷對方六鳥被Maple柔依抓到,提早自爆,無法幫助線上隊友取得優勢,閃電狼下路組合成功在Uzi眼皮底下取得對線優勢,從下路破塔一路轉到上路,巴龍又被閃電狼偷下而落敗,單日打出一勝一敗戰績,合計兩勝兩敗

「肉食打野」Mlxg也因為這場的低迷表現被自家網友戲稱是「MLXD」,更有不少聲音要求下一場讓替補的台灣選手Karsa上場,而中國昨日輸給閃電狼也是中國賽區在MSI歷史上首次輸給LMS賽區隊伍。

隨著Mlxg表現低迷,越來越多中國網友希望Karsa能頂替上場。(取自LOL Esports flickr)

小組賽最新戰況。(取自LOL Esports)

本日賽程一覽

17:00 Royal Never Give Up v.s. Team Liquid

18:00 EVOS Esports v.s. Fnatic

19:00 KING-ZONE DragonX v.s. 閃電狼

20:00 Royal Never Give Up v.s. Fnatic

21:00 閃電狼 v.s. EVOS Esports

22:00 Team Liquid v.s. KING-ZONE DragonX