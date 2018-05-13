MLB》「左右開投」本季初登板 范迪特1.1局1K無失分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕才剛被道奇拉上大聯盟的「左右開投」范迪特（Pat Venditte），今天在主場對紅人中繼，他投1.1局送出1次三振沒有失分，不過道奇終場以3：5不敵對手，近10戰吞了6敗。

范迪特在第6局登板，當時洛磯2出局攻占二壘，他先是用左投，讓紅人溫克（Jesse Winker）擊出滾地球出局。7局上，范迪特繼續發揮「左右開投」，先是三振佩拉薩（Jose Peraza），再讓紅人明星沃托（Joey Votto）擊出飛球出局。雖然之後被敲安、以及隊友失誤，讓洛磯攻占一、二壘，不過范迪特解決薛伯勒（Scott Schebler），安全下庄，總計他此戰1.1局有1次三振無失分。

范迪特是在2008年選秀會第20輪被洋基選中，但他的棒球生涯大多待在小聯盟，過去曾在2015年、2016年上到大聯盟。上一次他在大聯盟登板已經是2016年10月2日的事情。

道奇此戰打完前5局以3：1領先，但牛棚又再度放火，6局上紅人薛伯勒（Scott Schebler）從道奇後援投手夏格瓦（JT Chargois）敲逆轉三分砲，該局紅人拿了4分，終場道奇以3：5輸球，近期處於3連敗。

「左右開投」范迪特用右手投球。（法新社）

「左右開投」范迪特用左手投球。（法新社）