LOL MSI》閃電狼有「韓國殺手」靈氣？ Betty：僅止於BO1賽事吧

閃電狼兩日打出四連勝，射手Betty能從去年世界賽的低迷找回自信，絕對至關重要。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》MSI季中邀請賽小組賽現正進行中，閃電狼兩日四戰全勝，暫居領跑者，陣中射手Betty表現也比去年世界賽更加出色，勇於展現激進打法，他在昨（12）日接受外媒《The Shotcaller》採訪，談到南韓王者KZ的強勢，Betty認為他們一直被外界說是「韓國殺手」，或許是有靈氣存在，但他自己認為僅止於「BO1」賽事。

雖然閃電狼曾在世界賽場舞台上擊敗過SK Telecom T1與KOO Tigers等南韓強權，但Betty認為他們的「韓國殺手」靈氣只限於BO1，這次無法對上SKT報仇，也讓Betty直呼有些可惜。

有人或許會說能把「伊澤瑞爾」玩得不錯的選手應該就只有Pray、Uzi、Bang， 對此Betty不認同並表示：「如果有機會我也是會選EZ，我的操作肯定也是跟他們差不多的。」果不其然，他在對上TL、RNG都選出伊澤瑞爾，也都玩得十分溜。

Betty被問到如果有機會加入歐洲賽區會選擇哪支隊伍，他十分霸氣地回應：「我會想要選最強的那支隊伍，只要是第一名的我就會想加入那支隊伍。」

以目前來說大概就是指歐洲老牌勁旅Fnatic，下一題自然是「你覺得你可以拿走Rekkles的位置嗎？」Betty也打趣地說：「他在EU待了比較久，如果我要去的時候說不定有機會。」

閃電狼將在今晚持續挑戰他們的第五勝及第六勝，首輪最後一個對手也最強大，晚間七點將對上南韓王者KZ，他們將驗證「靈氣」還存不存在；至於晚間九點則是二度面對越南EVS。