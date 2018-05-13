中職 Live》克恩三世7局好投 暴力猿單場5轟擊潰悍將（影音）

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 富邦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 Lamigo 1 1 1 0 5 2 5 0 X 15 14 0

桃園拿下2連勝。（記者陳志曲攝）

桃猿大勝悍將。（記者陳志曲攝）

王柏融獲得單場MVP。（記者陳志曲攝）

第七局

郭永維在一壘有人敲出中外野三壘安打再添分數，陽耀勳獲得四壞球保送，郭嚴文敲出左外野高飛犧牲打，打回一分，王柏融獲得四壞球保送，形成一二壘有人，林泓育敲出帶有1分打點的中外野安打，朱育賢的內野滾地球送回隊友，林立敲出游擊方向強襲球形成帶有1分打點的安打，桃猿單局灌進5分，以15：2領先悍將。

第六局

王柏融敲出左外野深遠飛球，悍將左外野手高國輝接殺不成，反讓球落至全壘打牆外，形成一發2分砲，桃猿10：2領先悍將。

王柏融單場雙響砲。（記者陳志曲攝）

第五局

林泓育在一三壘有人時擊出三壘方向滾地球，造成蔣智賢守備失誤，壘上跑者回本壘得分。廖健富敲出一支中外野三壘安打，再打回2分，朱育賢更敲出2分砲，桃猿單局灌5分，也打退悍將先發投手陳鴻文。

林泓育。（記者陳志曲攝）

廖健富敲出三壘安打。（記者陳志曲攝）

朱育賢2分砲。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手陳鴻文退場。（記者陳志曲攝）

第三局

桃猿再用全壘打搶分，陽耀勳敲出中外野陽春砲，本季首轟出爐，桃猿以3：2超前悍將。

陽耀勳本季首轟出爐。（記者陳志曲攝）

陽耀勳本季首轟出爐。（記者陳志曲攝）

第二局

林立敲出中外野陽春砲，本季第5轟出爐，桃猿以2：2追平悍將。

林立開轟。（記者陳志曲攝）

林立開轟。（記者陳志曲攝）

第一局

1上，桃猿先發投手克恩三世在1人出局後保送了林哲瑄，下一棒林益全敲出中外野二壘安打，林哲瑄從一壘奔回本壘得分，幫助悍將先馳得點，蔣智賢補上右外野一壘安打，形成一三壘有人。

林益全敲二壘安打助隊先馳得點。（記者陳志曲攝）

下一棒陳品捷擊出二壘方向滾地球，二壘手郭嚴文接球後先傳給補位游擊手郭永維封殺跑者，二出局，帶有一分打點，悍將以2分領先桃猿。

1下，王柏融從悍將先發投手陳鴻文手中擊出中外野陽春砲，本季第6轟，桃猿追回1分。

王柏融敲出本季第6轟。（記者陳志曲攝）

陳鴻文。（記者陳志曲攝）

克恩三世。（記者陳志曲攝）

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