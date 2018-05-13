中職 Live》克恩三世7局好投 暴力猿單場5轟擊潰悍將（影音）

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球隊
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1
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3
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9
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R
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H
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E
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富邦
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4
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1
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Lamigo
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1
|1
|1
|0
|5
|2
|5
|0
|X
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15
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14
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0
桃園拿下2連勝。（記者陳志曲攝）
桃猿大勝悍將。（記者陳志曲攝）
王柏融獲得單場MVP。（記者陳志曲攝）
第七局
郭永維在一壘有人敲出中外野三壘安打再添分數，陽耀勳獲得四壞球保送，郭嚴文敲出左外野高飛犧牲打，打回一分，王柏融獲得四壞球保送，形成一二壘有人，林泓育敲出帶有1分打點的中外野安打，朱育賢的內野滾地球送回隊友，林立敲出游擊方向強襲球形成帶有1分打點的安打，桃猿單局灌進5分，以15：2領先悍將。
第六局
王柏融敲出左外野深遠飛球，悍將左外野手高國輝接殺不成，反讓球落至全壘打牆外，形成一發2分砲，桃猿10：2領先悍將。
王柏融單場雙響砲。（記者陳志曲攝）
第五局
林泓育在一三壘有人時擊出三壘方向滾地球，造成蔣智賢守備失誤，壘上跑者回本壘得分。廖健富敲出一支中外野三壘安打，再打回2分，朱育賢更敲出2分砲，桃猿單局灌5分，也打退悍將先發投手陳鴻文。
林泓育。（記者陳志曲攝）
廖健富敲出三壘安打。（記者陳志曲攝）
朱育賢2分砲。（記者陳志曲攝）
富邦悍將先發投手陳鴻文退場。（記者陳志曲攝）
第三局
桃猿再用全壘打搶分，陽耀勳敲出中外野陽春砲，本季首轟出爐，桃猿以3：2超前悍將。
陽耀勳本季首轟出爐。（記者陳志曲攝）
陽耀勳本季首轟出爐。（記者陳志曲攝）
第二局
林立敲出中外野陽春砲，本季第5轟出爐，桃猿以2：2追平悍將。
林立開轟。（記者陳志曲攝）
林立開轟。（記者陳志曲攝）
第一局
1上，桃猿先發投手克恩三世在1人出局後保送了林哲瑄，下一棒林益全敲出中外野二壘安打，林哲瑄從一壘奔回本壘得分，幫助悍將先馳得點，蔣智賢補上右外野一壘安打，形成一三壘有人。
林益全敲二壘安打助隊先馳得點。（記者陳志曲攝）
下一棒陳品捷擊出二壘方向滾地球，二壘手郭嚴文接球後先傳給補位游擊手郭永維封殺跑者，二出局，帶有一分打點，悍將以2分領先桃猿。
1下，王柏融從悍將先發投手陳鴻文手中擊出中外野陽春砲，本季第6轟，桃猿追回1分。
王柏融敲出本季第6轟。（記者陳志曲攝）
陳鴻文。（記者陳志曲攝）
克恩三世。（記者陳志曲攝）
先發名單：
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富邦悍將
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棒次
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Lamigo桃猿
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張正偉 RF
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1
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陽耀勳 RF
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林哲瑄 CF
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2
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郭嚴文 2B
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林益全 1B
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3
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王柏融 CF
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蔣智賢 3B
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4
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林泓育 C
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陳品捷 2B
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5
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廖健富 DH
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高國麟 DH
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6
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朱育賢 1B
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高國輝 LF
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7
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林 立 3B
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林宥穎 C
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8
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黃敬瑋 LF
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李宗賢 SS
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9
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郭永維 SS
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陳鴻文
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先發
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克恩三世