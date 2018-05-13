中職 Live》陳傑憲5支4繳「猛打賞」 獅隊系列賽橫掃兄弟（影音）

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 9 0 統一 2 2 0 0 0 0 3 0 X 7 11 1

統一獅陳傑憲在7局下擊出2分打點一壘安打，5支4猛打好表現獲選單場MVP。（記者黃志源攝）

第九局

9局上，統一再度更換投手陳韻文，一上場雖然就讓詹子賢敲出平飛安打上一壘，又保送許基宏，代打的彭政閔敲出滾地球遭刺殺，推進壘上跑者往前各推進一個壘包，不過陳韻文隨即回穩，先三振掉蘇緯達，又讓王威晨擊出中外野飛球遭接殺，三人出局，比賽結束，統一7：3擊敗中信。

統一獅勝中信兄弟。（記者黃志源攝）

第八局

8局上，統一再度更換投手邱浩鈞，林書逸敲出一壘滾地球遭刺殺，陳子豪雖然又敲出右外野平飛二壘安打，不過張志豪、周思齊都遭刺殺，無法將攻勢延續。

第七局

7局上，統一更換投手王鏡銘，一上來先三振掉吳明鴻，讓王勝偉擊出三壘滾地球遭刺殺，又讓王威晨敲出左外野高飛球遭接殺，三上三下。

7局下，郭阜林先敲出沿三壘邊線的滾地球形成內野安打，唐肇廷又選到四壞保送，羅國龍犧牲觸擊失敗小飛球遭投手接殺，不過高國慶敲出右外野三不管地帶飛球落地形成安打，讓獅隊攻佔滿壘，代打的陳重羽遭三振，投手又出現暴投，先送獅隊一分，陳傑憲又敲出穿越中間防線的滾地安打，將壘上隊友都送回本壘得分，統一吃下3分，7：3拉開比數差距。

統一獅郭阜林利用中信兄弟發生捕逸，衝回本壘攻下第５分。（記者黃志源攝）

統一獅陳傑憲在７局下擊出２分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

第六局

6局上，統一更換投手傅于剛，陳子豪敲出穿越一二壘間的滾地安打上壘，張志豪敲出一壘反彈球傳游擊封殺跑者，打者安全上壘，周思齊雖然先敲出三壘界外飛球遭郭阜林美技接殺，張志豪又成功盜上二壘，詹子賢補上穿越一壘防線的安打，帶有一分打點，中信再追回一分，3：4落後。

中信兄弟詹子賢在６局上擊１分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

中信兄弟詹子賢在６局上擊１分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

6局下，一上來陳琥雖然碰上控球不穩，先四壞保送高志綱，一出局後，又保送黃恩賜，不過接下來馬上回穩，連續解決掉陳鏞基和蘇智傑，再度化解危機。

第五局

5局上，王勝偉雖然先擊出穿越安打上一壘，不過王威晨二壘反彈球傳游擊手封殺跑者，王威晨又盜壘失敗出局，吳東融則擊出滾地球遭刺殺，形成另類的三上三下。

5局下，中繼登板的陳琥，連續用飛球讓獅隊三上三下。

第三局

3局上，王威晨先敲出平飛安打上壘，不過吳東融三壘滾地球卻造成雙殺；陳子豪面對施子謙敲出左外野陽春砲，也是台南球場第1300轟，而張志豪吞K出局。

中信兄弟陳子豪在3局上擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

中信兄弟陳子豪在３局上擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

3局下，中信更換投手陳琥，一出局後，被鄭鎧文、羅國龍擊出安打上壘，不過接下來馬上回穩，連續三振掉統一老將高國慶、高志綱，化解危機。

第二局

2局上，詹子賢先獲四壞保送上壘後，許基宏敲出穿越一壘防線安打，不過施子謙接下來馬上先三振掉吳明鴻，又讓王勝偉擊出投手正面反彈球形成雙殺，化解失分危機。

2局下，高國慶一上來就轟出中外野陽春砲，助統一再下一城，一出局後， 陳傑憲、吳桀睿都敲出安打上壘，而陳鏞基擊出三壘滾地球，二壘跑者遭封殺，不過三壘上的陳傑憲，跑回獅隊第4分。

統一獅高國慶在２局下擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

統一獅高國慶在２局下擊出陽春全壘打，在場邊與隊友跳舞慶祝。（記者黃志源攝）

第一局

1局上，統一先發施子謙在順利解決掉前兩名打者後，陳子豪敲出左外野飛球造成蘇智傑接球失誤跑上二壘，下棒張志豪再補上右外野深遠安打，送回壘上隊友，中信先馳得點。

統一獅先發投手施子謙。（記者黃志源攝）

張志豪在1局上擊出帶有打點的二壘安打，助中信先馳得點。（記者黃志源攝）

1局下，中信先發洪宸宇才剛賽就遭遇亂流，先被開路先鋒陳傑憲敲出飛越投手防線高彈跳內野安打，又連續四壞吳桀睿、陳鏞基形成滿壘，雖然三振掉蘇智傑，不過下棒郭阜林揮出右外野二壘安打，送回壘上兩名隊友，一棒將比分逆轉，中信馬上更換投手陳柏豪，順利解決兩個出局數，未再掉分。

中信兄弟先發投手洪宸宇。（記者黃志源攝）

郭阜林馬上在1局下回敬２分打點的二壘安打。（記者黃志源攝）

郭阜林一棒逆轉比分。（記者黃志源攝）

先發陣容