中職》「府城搖擺」週日秀 王彩樺祝福台南鄉親母親節快樂

2018/05/13 17:42

歌手王彩樺為統一獅主埸開球。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕統一獅隊本週日「府城搖擺」最終日，剛好適逢母親節，邀請台南在地歌手王彩樺現場表演並開球。王彩樺說，很開心、感動，能夠受邀在家鄉球迷面前開球，也祝福天下媽媽母親節快樂。

王彩樺先獻唱2首歌，隨後在獅隊鄧志偉蹲捕下，開出好球，鄧志偉還獻上公主抱，全場球迷嗨翻。王彩樺說，上回她僅表演，開球則是第1次，「這次覺得很感動，因為是在家鄉開球，又是母親節，當初一收到統一獅隊邀請，我就說我一定要來。」

王彩樺說，她不到1歲時母親就過世，從小對「媽媽」一詞陌生，也羨慕旁人，生下女兒之後，格外重視陪伴孩子，要當最好的母親，今天因為開球，家人日前提前慶祝母親節，今天她也祝全天下媽媽母親節快樂。

至於首度開球的體驗，王彩樺笑說：「我練習的時候都投得不錯，但實際投出去好像有點歪掉，老公是說：『很不錯了。』，我想氣勢應該至少十足吧。」

歌手王彩樺為統一獅主埸開球。（記者黃志源攝）

歌手王彩樺為統一獅主埸開球。（記者黃志源攝）

歌手王彩樺為統一獅主埸開球。（記者黃志源攝）

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