足球》安聯小小世界盃 新竹區174隊熱戰拚全國決賽門票

2018安聯小小世界盃新竹預賽吸引174隊參加，圖為是史丹佛竹南幼兒園（橘衣）與蔚藍天空對戰。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃足球賽一個月後將於俄羅斯熱血開踢，而在台灣「2018安聯小小世界盃」新竹區預賽，本周末也在新竹縣體育場熱情登場，174支球隊爭取45個出線名額，力拚6月底前進台北市參加全國總決賽。

新竹縣體育場依組別、分七個場地進行比賽，還設有一個練習場。萌度破表的U6幼兒組，共有22隊參賽，其中，史丹佛竹科幼兒園、史丹佛竹南幼兒園隊，都在今年安聯小小世界盃獻出賽事處女秀！兩隊分別聘請伊朗教練Alan Waez（艾拉丁）、南非教練Howard執教，相當吸睛，今年雖然最後都未能晉級，但孩子們都很享受比賽！Alan教練更說：「明年我們要組十隊，再來挑戰！」

伊朗教練Alan Waez（左）是史丹佛竹科幼兒園足球教練，與妻子徐慧雅（右）一同培育足球幼苗。（主辦單位提供）

除了教幼兒園畢業的孩子，Alan也是史丹佛竹科幼兒園足球教練，他笑說，「最大的挑戰是，有時候孩子不聽我的，我會喊到沒聲音啊！」Alan說，自己從五歲開始踢球，在伊朗每個人都熱愛足球，他自己幾乎也天天都有在足球轉播，他也提到：「其實約50年前，台灣足球很強，現在開始，如果台灣願意投資經費、設備等在足球上，相信很快就會看到明顯的進步！」

南非教練Howard（中）帶領史丹佛竹南幼兒園隊首度參加安聯小小世界盃。（主辦單位提供）

而國小組U8晉級總決賽隊伍之一的宇宙聯潛力隊，小球員陳毅進了一球很開心，拿著晉級證書與媽媽合影。擔任前鋒的陳毅說，自己最不想當守門員，「因為我不想被踢到臉、也不想被踢到重要部位。」童言童語逗得媽媽直說，「他太皮了，讓他踢足球，他覺得好玩！」

史丹佛竹科幼兒園（藍衣）與旋風小虎在安聯小小世界盃新竹預賽交手。（主辦單位提供）

2018安聯小小世界盃新竹預賽適逢母親節，場邊家長頂著豔陽為小球員加油。（主辦單位提供）

新竹區預賽落幕，下一站五月26、27日將在高雄市三民高中舉行高雄區預賽、緊接著6月初，台北區預賽將在迎風河濱公園登場。

2018安聯小小世界盃新竹區預賽晉級隊伍包括：

●U6幼兒組：N1足球俱樂部、火力全開、皇家野馬A、冠博幼兒園、JK勇士隊-U6、閃電小小兵

●U8國小組：興和黑旋風（冥王星）、宇宙聯U8潛力、艾倫糖果、烈火長高、同德捷豹-低、捷豹元生閃電、新竹足校大腸、冠博足球俱樂部、火力全開-U8組、旋風小牛、特攻黑悍將、皇家野馬竹仁聯隊B、新竹實驗中學、星河黑旋風（海王星）

●U10國小組：捷豹元生閃電、新埔捷豹U10、HJFC U10A、六家A、特工黑悍將、神射手-獸、神射手-妖、同德捷豹-中、夢幻光芒、錦水建國練軍、火力全開、大業國小-中

●U12國小組：苗栗縣錦水國小、新埔捷豹U12、中原、銀河天馬、埔和國小A隊、建國紅、雷虎夯煙腸、同德捷豹-高、東興國小U11、FCT雷霆

●U15國中組：新竹足校癡情男子漢、博愛藍、FCT建國國中。