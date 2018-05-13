中職》開球歡度首個母親節 福原愛球衣背號放閃（影音）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕猿隊11至13日舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，今天壓軸由日本桌球好手福原愛開球，丈夫江宏傑帶著女兒小艾拉愛相隨，小愛開心地說：「這是我第一個母親節，可以來到台灣的開球儀式，感到非常榮幸也很有紀念，等寶寶長大會跟她說，我的第一個母親節，妳還陪我來到球場。」

桃猿邀請日本桌球好手福原愛開球。（記者陳志曲攝）

為了這次開球，福原愛特製繡有「Ai」的粉紅手套，上頭還有愛心，且穿著22號球衣。她透露，因為老公去年幫統一獅開球時穿11號，她的生日是11月1日，小傑生日則是2月22日，而日文的1122音似「好夫婦」（いい夫婦），日本11月22日也被定為「好夫妻日」。



這是福原愛首度公開參加台灣職業運動的活動，但出身宮城縣仙台市的她，早在2012年10月4日就曾為東北樂天隊開球。對於中職開球初體驗，她自評：「87分，不能再高了，哈哈！」

福原愛老公江宏傑和女兒小艾拉。（記者陳志曲攝）

猿隊賽前安排左投王溢正指導福原愛投球，江宏傑在一旁拿手機錄影，幫老婆檢查動作哪裡不對，練習完還繼續研究，十分用心；真正上場後，有王溢正接捕，福原愛也順利把球投進他的手套中，小愛還稱他是「姊姊教練」。

有了上次的開球經驗，小愛透露今天有壓力，「因為我覺得上次投得真的很好，所以我怕今天如果沒投好，觀眾會說小愛怎麼投球有點退步，所以希望有投得比上次好。」

江宏傑上次到高雄澄清湖球場為獅隊開球，福原愛因懷孕未到場，只能看影片，這回江宏傑抱著女兒在樓上貴賓室欣賞小愛投球。當被問到夫婦倆誰開球表現比較好，小愛說：「還沒看自己影片，所以不知道，但我老公投得滿輕鬆，真的投得很好。」

桃猿邀請日本桌球好手福原愛開球。（記者陳志曲攝）

福原愛受邀開球。（記者陳志曲攝）

桃猿邀請日本桌球好手福原愛開球。（記者陳志曲攝）

福原愛受邀開球。（記者陳志曲攝）

福原愛（右）受邀開球，Lamigo桃猿王溢正（左）擔任接球捕手。（記者陳志曲攝）

福原愛與桃猿球員擊掌。（記者陳志曲攝）