中職》陳子豪炸裂 台南球場1300轟出爐（影音）

〔記者林宥辰／台南報導〕中信兄弟作客統一獅隊主場系列戰，雖然前兩戰盡墨，今天卻在獅隊大本營台南創下紀錄，陳子豪3局上從施子謙手中擊出陽春全壘打，當下幫助球隊把比分追到2:4落後，這支全壘打也是台南球場第1300轟。
中信兄弟陳子豪在3局上擊出陽春全壘打，也是台南球場第1300轟。（記者黃志源攝）
2局下，獅隊高國慶的本季首轟，是台南球場第1299轟，獅隊本有機會把紀錄留在自家隊上，蘇智傑的左外野方向深遠飛球卻在牆前遭接殺。
台南球場紀念性全壘打
全壘打 達成日期 球員 所屬球隊
1 1990/06/02 鷹 俠 三商虎
100 1994/06/19 廖敏雄 時報鷹
200 1996/08/18 陳該發 三商虎
300 1998/02/24 童琮輝 三商虎
400 2000/06/17 林仲秋 興農牛
500 2002/06/07 洪啟峰 中信鯨
600 2003/06/28 郭昌庭 第一金剛
700 2006/05/17 蔡豐安 兄弟象
800 2007/09/25 陳連宏 統一獅
900 2009/09/25 林宗男 興農牛
1000 2012/05/27 張泰山 統一獅
1100 2015/03/22 林旺衛 義大犀牛
1200 2016/08/07 陳傑憲 統一獅
1300 2018/05/13 陳子豪 中信兄弟