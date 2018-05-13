中職》陳子豪炸裂 台南球場1300轟出爐（影音）

2018/05/13 18:12

〔記者林宥辰／台南報導〕中信兄弟作客統一獅隊主場系列戰，雖然前兩戰盡墨，今天卻在獅隊大本營台南創下紀錄，陳子豪3局上從施子謙手中擊出陽春全壘打，當下幫助球隊把比分追到2:4落後，這支全壘打也是台南球場第1300轟。

中信兄弟陳子豪在3局上擊出陽春全壘打，也是台南球場第1300轟。（記者黃志源攝）

2局下，獅隊高國慶的本季首轟，是台南球場第1299轟，獅隊本有機會把紀錄留在自家隊上，蘇智傑的左外野方向深遠飛球卻在牆前遭接殺。

台南球場紀念性全壘打

全壘打　達成日期 　  球員     所屬球隊
1     1990/06/02 　鷹　俠   三商虎
100 1994/06/19  　廖敏雄   時報鷹
200 1996/08/18  　陳該發   三商虎
300 1998/02/24  　童琮輝   三商虎
400 2000/06/17  　林仲秋   興農牛
500 2002/06/07  　洪啟峰   中信鯨
600 2003/06/28  　郭昌庭   第一金剛
700 2006/05/17  　蔡豐安   兄弟象
800 2007/09/25  　陳連宏   統一獅
900 2009/09/25  　林宗男   興農牛
1000 2012/05/27 　張泰山  統一獅
1100 2015/03/22 　林旺衛  義大犀牛
1200 2016/08/07 　陳傑憲  統一獅
1300 2018/05/13 　陳子豪  中信兄弟

相關關鍵字： 中職

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.