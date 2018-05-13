中職》陳子豪炸裂 台南球場1300轟出爐（影音）

〔記者林宥辰／台南報導〕中信兄弟作客統一獅隊主場系列戰，雖然前兩戰盡墨，今天卻在獅隊大本營台南創下紀錄，陳子豪3局上從施子謙手中擊出陽春全壘打，當下幫助球隊把比分追到2:4落後，這支全壘打也是台南球場第1300轟。

中信兄弟陳子豪在3局上擊出陽春全壘打，也是台南球場第1300轟。（記者黃志源攝）

2局下，獅隊高國慶的本季首轟，是台南球場第1299轟，獅隊本有機會把紀錄留在自家隊上，蘇智傑的左外野方向深遠飛球卻在牆前遭接殺。

台南球場紀念性全壘打

全壘打 達成日期 球員 所屬球隊

1 1990/06/02 鷹 俠 三商虎

100 1994/06/19 廖敏雄 時報鷹

200 1996/08/18 陳該發 三商虎

300 1998/02/24 童琮輝 三商虎

400 2000/06/17 林仲秋 興農牛

500 2002/06/07 洪啟峰 中信鯨

600 2003/06/28 郭昌庭 第一金剛

700 2006/05/17 蔡豐安 兄弟象

800 2007/09/25 陳連宏 統一獅

900 2009/09/25 林宗男 興農牛

1000 2012/05/27 張泰山 統一獅

1100 2015/03/22 林旺衛 義大犀牛

1200 2016/08/07 陳傑憲 統一獅

1300 2018/05/13 陳子豪 中信兄弟