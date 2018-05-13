花蓮小武士母親節奏捷 北市五人足球賽晉16強

教練楊紹龍（中）感謝花蓮在地家長辛苦投入，才讓幼兒足球風氣提升上來。（巫佳容提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕四年一度的足壇盛事世界盃即將在俄羅斯開踼，2018台北市五人制足球聯賽也在和平高中體育館吸引全台數百名小將揮汗較勁，其中來自花蓮、由熱心家長組成的「武士岸雲豹隊」表現搶眼，小學二年級（8歲）以下組連戰皆捷，以預賽戰績2勝1負晉級16強，這群遠道而來的後山足球幼苗笑開懷，頻呼是送給場邊賣力加油的媽咪們「最棒母親節禮物」！

「武士岸」隊伍包括各學齡層，是一群花蓮市熱心足球運動的家長，自發性出錢出力組軍，俱樂部成立已將近7年、成員多達百人，同樣是選手父親的教練楊紹龍表示，推廣幼兒足球好處很多，除了鍛鍊健康體魄，讓原本不容易專心的小朋友找到興趣，還可從比賽建立自信心，「雖然我們熱愛足球，但都不是真正科班出身，我比較會修飛機啦，還好大家很熱血，長期在花蓮當地辛苦投入，才讓幼兒足球風氣提升上來。」

從小活潑好動的鄭昕鎧，此次在小武士攻守俱佳，還扮演突破箭頭屢建奇功，因哥哥鄭承凱踢球而跟著加入的他，賽後興奮地說：「忘了踢進幾球，反正很好玩。謝謝媽媽每天辛苦接送，還特地一大早陪我坐火車來台北。」

鄭昕鎧（左）此次在小武士攻守俱佳，還扮演突破箭頭屢建奇功。（巫佳容提供）