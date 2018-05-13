林書豪徵選會首次到花蓮 花東小朋友直呼好好玩！

花蓮明廉國小校隊。（大會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「2018國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」東區徵選會，今（13日）在花蓮海星高中籃球場舉行，即使艷陽高照，但首次在花蓮舉辦徵選會，仍吸引花蓮、台東各地小學生參加，天真可愛的小球員們直呼「好好玩喔！」

位在花蓮縣萬榮鄉的紅葉國小是間僅有有49名學生的偏遠小學，也不是各界熟悉、以少棒聞名的台東紅葉國小。體育老師黃振麒仍帶4位同學來參加徵選，他表示，其實學校並沒有固定籃球隊，但最近準備村運動會，因此集合高年級16位同學，每天早上固定練習。

黃振麒透露，「其實想來參加的同學很多，但因為路途比較遠，我們是開車來的，但我們人手不足，今天除了我沒有其他人可以幫忙開車，但學校也沒有校車，所以最後只好選最近表現比較好的四位坐我的車來參加。」

花蓮紅葉國小。（大會提供）

詢問黃老師希望林書豪能給小學生們甚麼建議或鼓勵，黃老師毫不猶豫地說：「當然是英文很重要！希望他們能像林書豪一樣，知道語言能力的重要性，這些孩子們很難得有機會去看外面的環境，希望能藉著林書豪看到更寬廣的世界；另外也希望林書豪能鼓勵同學們，練習是非常辛苦的，但卻也是很重要的，鼓勵孩子們一定要堅持下去！」

剛拿下花蓮市長盃第一名的明廉國小，陣中有3人拿到70分以上高分，包括女同學溫心蕙拿到72分佳績，被問到想跟林書豪說什麼？一群人七嘴八舌說：「希望請書豪哥哥教我們控球的技巧！」、「歡迎他來到台灣！」、「我想跟他單挑！」。

「2018國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」徵選會，本週台北、花蓮徵選會入選名單，將於5月16日公布於活動網站，沒能入選的小球員還可以把握19日台中或20日高雄的兩場徵選會，從每站200個參賽者中取得總分前15名的成績，就能免費受邀參加為期兩天兩夜的「2018國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」。

「2018國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」，詳情、查詢請上活動官方網站：www.jlincamp.com.tw；或電洽02-7741-5123。

明廉國小代表挑戰妙傳高手。（大會提供）

紅葉國小代表。（大會提供）

紅葉國小代表挑戰運球達人。（大會提供）