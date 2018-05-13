LOL MSI》閃電狼奪完美五連勝 SwordArT：希望不要全勝怕會膨脹

閃電狼在MSI小組賽首輪五戰打出完美的全勝戰績，休息一場比賽後將在今晚九點半迎戰越南賽區。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕兩日四戰全勝後，台灣閃電狼在《英雄聯盟》MSI季中邀請賽小組賽第三日持續挑戰連勝紀錄，他們今（13）日首戰最強大對手南韓KZ，但狼群毫無畏懼，火龍選出犽宿打算從上路打出破口，這套計畫如期執行，全場經濟領先曾達一萬，縱使KZ一度抓到Betty讓閃電狼暫緩節奏，狼群還是兩度靠正面團戰致勝，成功在42分鐘摧毀對方主堡，奪下五連勝！

賽後，閃電狼輔助選手蛇蛇受訪表示，即使贏下比賽，心情還是要保持冷靜，畢竟只是小組賽，假如真的能進四強還得在BO5贏下比賽。此外，他也稱讚教練團與後勤在BP做得很好，讓選手可以很專心在個人訓練與團隊溝，不過蛇蛇也說，「希望不要全勝」，因為隊伍還是有很多問題要檢討，「如果能輸掉比賽也可以讓我們不要膨脹」。

本場KZ首選特朗德、在閃電狼放出凱莎後隨即於第三選選下，Betty則是選擇寇格魔迎戰，並由貪啃奇擔任保排任務，Maple選出加里歐鎮守中路大關，上路則是吶兒與犽宿的對決。前期雙方都以農兵為主，但閃電狼選擇從上路打出破口，策劃三人集結搶先破塔，再拿下預示者，並將優勢從上路轉至中路，連取兩塔。

22分鐘兩邊AD對點，但寇格魔在卡力斯與貪啃奇支援下，成功擊殺凱莎，誕生本場第一個擊殺數，隨後雙方在小龍池前展開團戰，靠著犽宿進場狂切、閃電狼打出0換4攻勢，拿下首條巴龍，帶領強化小兵吹起進攻號角，接著又在下路靠著卡力斯繞背打出1換4，順利收下下路兵營。

遊戲時間30分鐘閃電狼已經取得7比1推塔數與1萬經濟優勢，但寇格魔在對方上路高地塔前被雷茲收下，閃電狼攻勢暫緩，第二條巴龍也落入KZ手中，才過五分鐘就將經濟縮短到四千。

40分鐘遠古巨龍現蹤，閃電狼搶開逼戰，靠著卡力斯隱形加上加里歐開大，成功收下雷茲並擊殺遠古巨龍，但KZ全員狀態回復後再度於巴龍現蹤就開吃，不過閃電狼及時趕上並打出一波ACE，寇格魔狂吐貢獻其中三殺，KZ全員只能在溫泉區看著閃電狼笑納五連勝。