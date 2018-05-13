籃球》超過200隊爭鬥牛王 母親節媽媽一起下場尬投籃

2018國泰NBA 3x台北預賽火熱登場，各隊全力角逐總決賽門票。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕為全台大專好手打造的三對三籃球夢想舞台「國泰 NBA 3x」，台北預賽在5月12、 13日於台北實踐大學體育館熱血開打。台北預賽總計超過200支大專隊伍同場較勁，各隊卯足全力爭取總決賽門票。現場也舉辦溫馨的「媽媽投籃賽」活動，讓球員與媽媽在球場上一同度過充滿「籃球風」的母親節，同時也對媽媽們表達感謝。最終晉級總決賽的隊伍，將於7月20日至22日前進信義區香堤廣場進行最終決戰，「一般組」與「菁英組」的男、女的優勝隊伍，將獲得前往美國觀賞NBA的夢幻之旅。

台北預賽一般女子組由「女漢子」對上「國泰民安」，雙方一開賽以外線為主要得分手段，女漢子靠著全心潔神準的三分外線漸漸拉開比分，終場帶領女漢子以17比10獲勝，搶下晉級總決賽的寶貴門票。「女漢子」是由台北基督學院籃球社的隊員組成，因為熱愛打球而成為好友，隊員們表示：「晉級總決賽很興奮、很希望能贏球去美國看NBA比賽。」女漢子其中一位隊員袁汝萍為「輔大統資戰神」袁加樂的妹妹，袁汝萍也提到：「有時會去看哥哥比賽，但他打球太威了，這次比賽能夠晉級總決賽，也能跟哥哥炫耀一下。」隊員們也提到：「母親節雖然沒有帶媽媽來現場參加活動，但要跟媽媽報喜打進了總決賽，也當作母親節禮物之一！」另外兩支女子組晉級球隊分別為「MCIB」與「永保安康」，將與「女漢子」一同闖入總決賽。

一般男子組決賽則由文化大學為班底的「Team Spalding」對決由銘傳大學組成的「我冠驕傲」，兩隊實力相當、戰況非常激烈，「Team Spalding」靠著較高大的身材優勢不停強攻籃下得分，而「我冠驕傲」則是利用外線優勢與速度頻頻撕裂對方防守陣型，兩隊戰況膠著，最終「Team Spalding」靠著許文豪強攻籃下進算加罰，搶下超前兩分奠定勝利基石，終場以10比8擊敗對手搶下最後一張總決賽門票。

許文豪在賽後也表示：「最後進了那顆球非常亢奮，在讀秒階段的防守也很成功，很開心能夠晉級。」隊員崔珈銘也表示：「今天在默契跟防守溝通上還有很多進步空間，之後要慢慢修正，相信在總決賽會有更好的表現。」男子組就由「Team Spalding」、「你這樣還肥啊」與「哈酷那瑪塔塔」晉級總決賽。

賽事恰逢母親節週末，除了激烈的三對三鬥牛賽事之外，現場也舉辦溫馨的「媽媽投籃賽」，不少球員們帶著媽媽來到球場，除了在球場上拼鬥之外，更帶著媽媽參加投籃活動培養默契，一起度過溫馨又特別的「NBA 3x母親節」。知名球評李亦伸也來到會場，與現場球迷分享NBA季後賽觀賽重點之外，也下場進行投籃比賽與球員們互動，更不忘在母親節對全天下的媽媽表達感恩的心。

在台北預賽一般組男、女隊伍的精彩對抗之後，緊接著在5月26日於新北明志科技大學展開新北預賽，持續燃燒「NBA 3x」的戰火，賽事勢必精采可期。