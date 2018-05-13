中職》高國輝「助攻」大王開轟 洪總：還回來了

王柏融。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕桃猿今晚火力全開，用5發全壘打以15：2攻破悍將，包括王柏融本季第2次、生涯第8次單場雙響，但第2轟竟是悍將左外野手高國輝的「助攻」，大王也是頭一次碰到這情況。

暴力猿打爆悍將先發投手陳鴻文，他只投4.2局挨7安、掉8分（3分責失），前3局先後遭王柏融、林立、陽耀勳陽春彈狙擊，5局下又被朱育賢敲出2分砲，挨4轟創個人單場新高，慘吞3連敗。

悍將先發投手陳鴻文，只投4.2局挨7安、掉8分。（記者陳志曲攝）

悍將換上黃亦志中繼後，王柏融6局下揮出左外野全壘打牆前的飛球，高國輝跳躍接殺不成，手套意外將球托出牆外，奉送大王本季第7轟，與獅隊蘇智傑並列全聯盟第2，只落後郭阜林2發。

當下王柏融不曉得球有碰到手套，「我是看裁判手勢才知道，回到休息區，隊友也說是碰手套彈出去的。」不過，大王自認狀況還不算很好，仍要藉比賽調整找感覺，對於競逐全壘打王，他笑說：「努力、努力再努力。」

這種罕見的體驗，王柏融記得小時候看電視轉播曾見過，2005年誠泰陳元甲也在外野「托球」，讓兄弟彭政閔飛球變全壘打，他至今印象深刻。另外，統一獅唐肇廷前年對猿隊也曾有相同動作，「助攻」陳俊秀開轟。

其實4月26日在桃園球場，王柏融也曾揮左外野深遠飛球，球彈到全壘打牆上的音箱，被判二壘打，桃猿未提重播輔助判決。洪總說：「當時認為是被國輝手套拍下來，後來才發現是打到音箱，被吃掉1發全壘打，今天還回來了。」

王柏融擊出的高飛球碰到高國輝的手套直接跳出全壘打牆。（記者陳志曲攝）

「順的時候，什麼都會發生，不順時，縱使全壘打也會被抓回來。」今晚長程砲火猛烈，洪總也說，其實子弟兵都能打，只是有時狀況不好就不是那麼順暢，「前陣子安打其實不少，但長打少，且連貫性不好。棒球本來就是這樣，一旦順了就一棒接一棒。」

洪總也說，前3局局局轟炸陳鴻文取得領先後，又追加分數，選手壓力釋放，好像會傳染一樣，「後來整個氣都在我們，安打變得很簡單，球都會找洞。」