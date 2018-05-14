MLB》戲劇！天使敲再見安2：1氣走雙城 大谷6.1局飆11K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 雙城 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 1 天使 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 7 0

大谷翔平投球成績

IP H R ER BB SO HR ERA 6.1 3 0 0 2 11 0 3.58 ERA：防禦率 IP：局數 H：安打 HR：全壘打 SO：三振 BB：保送 R：失分 ER：責失分

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第九局

天使後援貝卓森退場後，米德爾頓（Keynan Middleton）、強森（Jim Johnson）、帕克（Blake Parker）聯手封鎖2局，雙方戰到9局上還是1：1。

不過天使9局下先靠觸身球，外加柯札特的再見安打建功，讓大谷翔平雖未獲得勝投，仍幫助天使以2：1力克雙城，終止對戰2連敗。

大谷翔平（法新社）

第七局

大谷翔平續投，卻無法跨越體能障礙，控球持續走鐘，只抓下1出局，留下1保送後退場。

而接手大谷翔平投球的天使後援貝卓森（Cam Bedrosian）一上場被敲連續安打，失掉1分得記在大谷頭上，因此大谷翔平以6.1局失1分的優值先發表現坐收。

第六局

大谷翔平控球狀況開始浮現，遭遇體能瓶頸，一上場就投出保送，所幸最後仍安全下庄，還送出單場第11Ｋ。

第五局

5局下

大谷搭檔馬度納多一上場就敲出二壘打，柯札特安打串聯，最後再靠阿普頓三壘強勁球造成雙城守備瑕疵攻下第一分。

5局上

上個半局天使打線相當可惜，2人獲保送上壘卻一分未得，而此局大谷也遭遇狀況，再度被敲出安打上壘，所幸二壘隊友金斯勒防守絕妙判斷，加上大谷翔平關鍵時刻飆出三振，化解危機。

第四局

大谷再度飆出三上三下，單局送出2Ｋ，雙方投手戰仍持續，雙城這名先發投手Fernando Romero表現也不惶多讓，仍持續封鎖天使打線。

第三局

大谷翔平連送3K，雙城打者完全被吃死。

第二局

大谷翔平三個出局數都飆出三振，雖被敲出1安打，但仍無失分，最快球速來到98英哩。

第一局

開賽大谷就被雙城強打二壘手敲安，因此讓他投得格外小心，面對三壘手艾斯科巴（Eduardo Escobar）更是花了8顆球才將他三振，不過大谷翔平首局沒有掉分。

先發戰報

大谷翔平本季先發5場，拿下3勝1敗戰績，防禦率4.10，上次先發是在5月6日，面對水手投6局繳出失2分的優質先發獲得勝投，今天是生涯首度面對雙城打線，也是頭一次在美國母親節登場，表現相當值得期待。

天使今天推出的打線則依序為：

3B 柯札特（Zack Cozart）

RF 卡胡（Kole Calhoun）

LF 阿普頓（Justin Upton）

DH 普侯斯（Albert Pujols）

SS 西蒙斯（Andrelton Simmons）

1B 瓦布耶納（Luis Valbuena）

2B 金斯勒（Ian Kinsler）

CF 楊恩（Chris Young）

C 馬度納多（Martin Maldonado）