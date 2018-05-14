NBA》「大帝」詹姆斯生涯最大挫敗 塞爾提克25分差痛宰騎士

〔記者林岳甫／綜合報導〕「大帝」詹姆斯（LeBron James）本季率領騎士連續4季勇闖東部冠軍戰，他卻在今日東冠首場受到挫敗，場上正負值為-32分，克城軍最終以83：108不敵塞爾提克，綠衫軍強行在主場取得系列戰1：0領先。

騎士從首節落後18分，後面也毫無招架之力，最多落後達29分，而詹姆斯還得面對塞軍眾將輪流防守，雖還是有一張15分、9助攻與7籃板全能成績單，但全場15投僅6中，包括三分球5投皆墨，且還有7失誤，眼見末節落後近30分，大帝只能提前下場休息。另一先發大將洛夫（Kevin Love）貢獻全隊最高17分，其餘先發得分都在個位數。

事實上，騎士在首輪季後賽的第6戰，於客場輸溜馬34分，仍艱辛地在最終戰取得晉級，更在上輪以4：0橫掃本季東霸天暴龍，無奈這回東冠首場卻是慘敗，能否再闖總冠軍戰，只能看第二戰是否能有所反彈。

塞爾提克表現最佳為二年級生布朗（Jaylen Brown），他攻下全隊最高23分，經驗最豐富的哈佛德（Al Horford）貢獻20分，莫里斯（Marcus Morris）繳出21分、10籃板「雙十」成績單，塔圖姆（Jayson Tatum）16分進帳，羅齊爾（Terry Rozier）貢獻8分、8助攻與6籃板。綠衫軍此役贏球是靠防守建功，讓來訪的騎士投籃命中率僅36％，三分球更是離譜的26投4中。

詹姆斯場上正負值為-32分，苦吞東部冠軍戰首敗。（法新社）

哈佛德貢獻20分。（法新社）

莫里斯繳出21分、10籃板「雙十」成績。（法新社）