MLB》史坦頓揮別低潮 單場4支4率洋基痛宰運動家

2018/05/14 10:30

〔體育中心／綜合報導〕洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）今狀況火熱，單場4支4不只帶有3次打點還包括1支全壘打，洋基終場6：2擊敗運動家，系列賽以2：1勝出。

史坦頓揮別季初低迷狀態各項打擊數據也都在持續回穩當中，尤其在過去7場比賽中打擊率高達3成91找回強打本色

洋基靠著史坦頓在1局下擊出長遠安打助賈納 （Brett Gardner）與賈吉（Aaron Judge）奔回本壘，洋基取得兩分領先，接著希克斯再度敲安（Aaron Hicks）為洋基再下一城，1局結束洋基三分領先運動家。

運動家打線在5局上終於有所回應，運動家勞瑞（Jed Lowrie）開轟助拉克羅伊（Jonathan Lucroy）拿下本場運動家第一分。洋基打線依然猛烈，在5局下史坦頓擊出陽春砲再添一分，「法官」賈吉也在7局下與8局下再添分數，運動家坎哈（Mark Canha）在9局上擊出一支全壘打無用，終場洋基以6：2擊敗運動家。

洋基近22戰取得19勝，洋基戰績追平紅襪，28勝12敗並列美聯東區之首。

洋基史坦頓今4支4共3打點還包含一支陽春砲。（美聯社）

「法官」賈吉打擊依然威猛。（USA TODAY Sports）

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