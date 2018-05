NBA》詹皇意外展現記憶天賦 賽後回答讓記者笑歪（影音）

詹姆斯此戰拿15分。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕騎士以83:108不敵塞爾提克,東部決賽首戰就以大比分差落敗,遭遇極大挫敗的詹姆斯(LeBron James)對今天場上的每一幕儼然都深深記在腦海,他在受訪時意外展現驚人的記憶力,讓記者都笑瘋了。

詹姆斯在賽後記者會被問到了關於騎士第4節的問題,他在沒有看筆記的情況下,幾乎講出每個攻守回合的細節。

「發生什麼事了?。」詹姆斯說,「小莫里斯(Marcus Morris)跳投失手,但我們搞砸了,他們還直接灌進2分,我們下一波進攻克拉克森(Jordan Clarkson)出手沒進,他們搶到了籃板,我們應該要擋住他們的攻勢,但他們在外線早有埋伏,塔圖姆(Jayson Tatum)將球傳給史瑪特(Marcus Smart)投進三分球,我們再次反擊但是球還是沒進,又輪到塔圖姆演出歐洲步上籃,之後喊出暫停。」

詹姆斯自己講完之後露出尷尬笑容並攤手,對每個攻守回合都記得相當清楚的回答,也讓現場記者笑開懷,形成賽後有趣的一幕。

詹姆斯今天上場36分鐘,16投5中、外線出手5次全盡墨,拿到全隊次高15分,外帶7籃板9助攻,場上正負值-32寫下今年季後賽最糟表現。

LeBron gives a play-by-play from memory on what happened during a Celtics 2nd-half run.