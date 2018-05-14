NBA》詹皇意外展現記憶天賦 賽後回答讓記者笑歪（影音）

詹姆斯此戰拿15分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士以83：108不敵塞爾提克，東部決賽首戰就以大比分差落敗，遭遇極大挫敗的詹姆斯（LeBron James）對今天場上的每一幕儼然都深深記在腦海，他在受訪時意外展現驚人的記憶力，讓記者都笑瘋了。

詹姆斯在賽後記者會被問到了關於騎士第4節的問題，他在沒有看筆記的情況下，幾乎講出每個攻守回合的細節。

「發生什麼事了？。」詹姆斯說，「小莫里斯（Marcus Morris）跳投失手，但我們搞砸了，他們還直接灌進2分，我們下一波進攻克拉克森（Jordan Clarkson）出手沒進，他們搶到了籃板，我們應該要擋住他們的攻勢，但他們在外線早有埋伏，塔圖姆（Jayson Tatum）將球傳給史瑪特（Marcus Smart）投進三分球，我們再次反擊但是球還是沒進，又輪到塔圖姆演出歐洲步上籃，之後喊出暫停。」

詹姆斯自己講完之後露出尷尬笑容並攤手，對每個攻守回合都記得相當清楚的回答，也讓現場記者笑開懷，形成賽後有趣的一幕。

詹姆斯今天上場36分鐘，16投5中、外線出手5次全盡墨，拿到全隊次高15分，外帶7籃板9助攻，場上正負值-32寫下今年季後賽最糟表現。