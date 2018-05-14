NBA》甜蜜的負擔 溜馬雙塔該如何用？

〔體育中心／綜合報導〕溜馬堪稱本季最大的驚奇，回歸的印城之子歐拉迪波（Victor Oladipo）完美頂替領袖位置，不只拒絕重建更殺入季後賽，與騎士首輪廝殺到第7戰才分出勝負，展現十足韌性。而溜馬總管里查德（Kevin Pritchard）受訪時表示，在來季陣中禁區雙塔沙波尼斯（Domantas Sabonis）和M.透納（Myles Turner）在球隊的角色將更加吃重。

溜馬總管里查德說：「當你球隊中有兩個大個子，且不過是初入聯盟的2、3年級生，他們或許還有些不足，但潛力無窮且非常年輕，他們可以在場上互補對方的缺陷，我很期待他們的搭配。」

M.透納與沙波尼斯的球風不同，M.透納喜歡嘗試在三分線外出手，以及他在禁區的防守嚇阻力都是他的拿手好戲。而沙波尼斯傾向於穩定中距離的投射，擁有強烈慾望對進攻籃板的爭奪，他們倆若擔任球隊的4、5號球員將會是很好的選擇。

溜馬主帥麥克米蘭（Nate McMillan）表示：「對球隊來說有兩個年輕長人能擔任中鋒是一件好事，我會竭盡所能發揮他們的長處，能在場上做該做的事，在搭配上根本不會有問題，不管任何選擇都是我們的一種嘗試。」

沙波尼斯。（美聯社）

M.透納。（資料照，法新社）