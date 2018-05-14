NBA》騎士三分射手集體熄火 詹皇喊話：大家得找回準心

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在今天的東部冠軍賽首戰，前一戰橫掃暴龍的騎士，在對到塞爾提克時完全施展不開，以83：108爆冷輸給傷兵滿營的綠衫軍。而騎士一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在賽後表示，球隊射手群需要找回準心，這樣他們才能有逆襲的機會。

本場比賽騎士團隊三分球26投4中，命中率是超慘澹的15.4%，創下本次季後賽的新低。詹姆斯對此表示：「自從我們一起打球以來，三分球一直都是非常重要的武器。只要我們能保持球的轉移讓大家找到節奏，三分球絕對可以在這系列戰中起到關鍵的作用。」

談到陣中射手群的低迷，騎士主帥泰倫魯（Tyronn Lue）說道：「最一開始我們有些很棒的空檔，但當大家沒有把握好，情況就開始失控了。我們這場比賽就是投不進，26投4中不是我們的水準，而當然塞爾提克在外圍的防守也相當好，有效的干擾我們出手。」球隊當家射手柯佛（Kyle Korver）則說：「很多次出手都是有機會且該進的，但我有點太急躁了。而這可是東部冠軍賽，你得好好命中那些三分彈。」

本場比賽柯佛三分球5投1中、詹姆斯5投0中，J.R.史密斯（J.R. Smith）3投0中、洛夫（Kevin Love）4投1中。