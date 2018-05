棒球》「讓世界看到台灣」 王建民接受美媒專訪（影音）

王建民接受專訪。(取自網路)

〔記者倪婉君/綜合報導〕王建民為了紀錄片《後勁:王建民》上週現身洛杉磯首映後,之後又前往舊金山宣傳,並於昨天接受灣區NBC運動網專訪,他在訪談中提及重返大聯盟的煎熬,也談到替台灣投國際賽的意義:「可以讓台灣讓世界看到。」

《後勁:王建民》是加拿大台裔導演陳惟揚的執導處女作,他也和王建民一同上節目接受主持人柯茲莫(Jim Kozimor)訪問。《後勁:王建民》於10日在洛城亞太影展首映後,12、13日則在舊金山亞美影展(CAAMFest)放映兩場。

在柯茲莫提問下,建仔表示當時會同意拍這部片,一開始是經紀公司說一定要拍、把它保留起來,「讓更多下一代小朋友可以看到。」建仔就將這部片視為「一個紀錄起來的影片」,讓自己和後代留念。

由於紀錄片主軸是王建民遭勇士釋出、轉戰獨立聯盟後,又拚回大聯盟的過程,陳惟揚也用4年時間隨建仔走過21個城鎮。聽到「21」時,柯茲莫也驚呼,還請陳惟揚說一說是哪些地方,到底在地圖上可不可以找到。

對建仔來說,這段過程只是要證明,「只要努力一定會有好的成績。不管有沒有上去最高殿堂,還是在小聯盟,但可以證明自己的努力換來了什麼。」但建仔也說,每天要持續去做一樣的復健動作,也會厭倦,如何克服那個 點,是很難的。

此外,專訪中秀出建仔過去在大聯盟的戰績圖卡,以及他曾在2004奧運和2013年經典賽替台灣隊投球的事蹟,也引起柯茲莫問建仔:「為台灣投國際賽的意義?」對此建仔則說,「就是可以讓大家、台灣球迷,大家一起集中團隊精神,你就覺得是一種榮耀,可以讓台灣讓世界看到。」