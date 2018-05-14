棒球》「讓世界看到台灣」 王建民接受美媒專訪（影音）

王建民接受專訪。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕王建民為了紀錄片《後勁：王建民》上週現身洛杉磯首映後，之後又前往舊金山宣傳，並於昨天接受灣區NBC運動網專訪，他在訪談中提及重返大聯盟的煎熬，也談到替台灣投國際賽的意義：「可以讓台灣讓世界看到。」

《後勁：王建民》是加拿大台裔導演陳惟揚的執導處女作，他也和王建民一同上節目接受主持人柯茲莫（Jim Kozimor）訪問。《後勁：王建民》於10日在洛城亞太影展首映後，12、13日則在舊金山亞美影展（CAAMFest）放映兩場。

在柯茲莫提問下，建仔表示當時會同意拍這部片，一開始是經紀公司說一定要拍、把它保留起來，「讓更多下一代小朋友可以看到。」建仔就將這部片視為「一個紀錄起來的影片」，讓自己和後代留念。

由於紀錄片主軸是王建民遭勇士釋出、轉戰獨立聯盟後，又拚回大聯盟的過程，陳惟揚也用4年時間隨建仔走過21個城鎮。聽到「21」時，柯茲莫也驚呼，還請陳惟揚說一說是哪些地方，到底在地圖上可不可以找到。

對建仔來說，這段過程只是要證明，「只要努力一定會有好的成績。不管有沒有上去最高殿堂，還是在小聯盟，但可以證明自己的努力換來了什麼。」但建仔也說，每天要持續去做一樣的復健動作，也會厭倦，如何克服那個 點，是很難的。

此外，專訪中秀出建仔過去在大聯盟的戰績圖卡，以及他曾在2004奧運和2013年經典賽替台灣隊投球的事蹟，也引起柯茲莫問建仔：「為台灣投國際賽的意義?」對此建仔則說，「就是可以讓大家、台灣球迷，大家一起集中團隊精神，你就覺得是一種榮耀，可以讓台灣讓世界看到。」