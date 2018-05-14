高球》選手錦標賽辛普森輕鬆封王 潘政琮並列46名完賽

辛普森封王。（USA TODAY Sports）

〔記者趙新天／綜合報導〕雖然最後1回合只打出高於標準桿的73桿，美國好手辛普森今天還是以4回合總計280桿，輕鬆贏得2018選手錦標賽冠軍。

辛普森今天帶著7桿領先優勢出發，雖然進帳不多，但只有比賽中段博蒂和柏忌交替出現，沒有太大的麻煩。主要競爭者也沒有明顯起色，他打到第16洞推進11呎博蒂時仍領先6桿。

儘管最後1洞第2桿攻果嶺下水，以雙柏忌作收，辛普森仍以4桿之差贏得選手錦標賽冠軍，這是他在2013年10月之後，相隔4年多再次贏得比賽冠軍，生涯第5勝到手，獲得冠軍獎金198萬美元（約台幣5924萬元）。

最後1回合場邊關注的焦點是「老虎」伍茲，昨天飆出65桿之後，觀眾一直期待他能上演奇蹟，從落後11桿逆轉。伍茲在前12洞賺進6個博蒂，一度以低於標準桿14桿並列第2。

可惜最後6洞沒再進帳，第14洞8呎保Par推桿沒進，第17洞短洞開球遇上逆風，球沒上果嶺掉進水塘裡，吞了雙柏忌，讓他以69桿完賽，總計277桿只並列11名。

台灣好手潘政琮第4回合早早出發，前10洞一路打Par，第11洞攻果嶺下水吞了柏忌。所幸小潘及時穩住陣腳，連抓3個博蒂，最後1洞再以3呎博蒂精彩收尾，69桿完成比賽，總計283桿並列46名結束生涯首次選手錦標賽。

賽後他還遇上從家鄉苗栗苑裡到美國看他打比賽的鄉親，潘政琮非常感謝他們到海外力挺，特別一起合影留念。

台灣好手潘政琮（左1）在選手錦標賽最後1回合，與來自家鄉的球迷合影。（潘政琮提供）