NBA》新球季大刀闊斧！太陽教練要說服主力打替補？

科科斯科夫（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽隊本季戰績是慘澹的21勝61負，全聯盟最差，太陽決定任用猶他爵士助教科科斯科夫（Igor Kokoskov）擔任他們的新教頭，而在新球季科科斯科夫表示，球隊必須做些改變，意味著隊中某些球員的角色將有所改變。

科科斯科夫表示，首先他必須跟球隊主力布克（Devin Booker）建立良好的關係。布克也多次公開表示，他與每一位他效力過的教練都相處融洽。據報導布克對科科斯科夫的戰術風格有一定的了解，搭配起來絲毫沒有任何問題。

還有一件更難的事，教練科科斯科夫表示要說服本季場均得到19.6分和5.1個籃板的砍分好手華倫（T.J. Warren）扮演隊中第六人的角色，帶領第二陣容填補板凳火力缺口，有鑑於新秀J.傑克森（Josh Jackson）在季末打出有望兌現天賦的強大潛力，新賽季會給予更多上場機會。

而在禁區方面太陽人才濟濟，身為樂透區的球員班德（Dragan Bender）與克里斯（Marquese Chriss）本季表現不如預期，科科斯科夫說無法保證他們倆下季是否能留在陣中，球團更傾向透過交易或自由球員獲得一名經驗豐富的前鋒球員，但兩人如未被交易，球隊將會透過鼓勵給予更多信心。